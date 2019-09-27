Под музыку и с песней: праздничное шествие прошло в Сухуме

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. День освобождения Сухума отметила молодежь Абхазии праздничным шествием с флагами, песням и танцами в пятницу 27 сентября.

Группа молодых людей выдвинулась от площади Свободы в 18:30, прошли по набережной Сухума и дошли до Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. По дороге они сделали несколько остановок для того, чтобы исполнить абхазские народные танцы и спеть песни, рожденные войной.

"Когда мы только выдвинулись с площади Свободы, нас было около тридцати человек. В пути к нам присоединись еще люди и в общей сложности нас набралось около пятидесяти человек. Здесь присутствуют ребята из молодежных организаций – "Авангард", "Команда будущего", актив нашего госкомитета, а также молодежь из других городов страны", - рассказала главный специалист Госкомитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум Кама Харания.

Харания добавила, что в целом она довольна тем, как прошла акция, но ей хотелось бы, чтобы к подобным мероприятиям присоединялось больше людей.

Руководитель волонтерской группы Госкомитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Диана Какубава сказала, что на подготовку акции ушло три дня. Информация о планируемом мероприятии была опубликована в социальных сетях, и каждый желающий мог стать частью этого шествия.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Бадри Есиава Танцы на набережной Махаджиров в честь Дня освобождения Сухума.

Руководитель молодежной организации "Авангард" Саид Куланба выразил гордость за то, что в Абхазии ежегодно празднуют День освобождения Сухума.

"Многие прекрасно помнят, как было сложно отвоевать свою столицу и за это погибли наши старшие. Желаю народу Абхазии процветания и надеюсь, что полуразрушенные здания, которые остались после войны восстановят", - поделился Куланба.

День освобождения абхазской столицы отмечали сегодня на набережной Махаджиров и юные исполнители брейк-данса.

27 сентября 1993 года от грузинских захватчиков была освобождена столица Абхазии – Сухум. 30 сентября 1993 года противник был выбит за пределы республики.

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