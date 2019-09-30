Отдать сыновей за Победу: история семьи Хирбея Барциц

Восьмидесятилетний житель села Блабырхуа Хирбей Барциц в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов потерял двоих сыновей из четверых, о судьбе одного из них, Тараса, до сих пор ничего не известно.

В семье Хирбея Барциц воспитали четверых сыновей, Тарас пропал без вести во время Мартовского наступления Абхазской армии, Темраз погиб в селе Нижняя Эшера 2 июля 1993 года.

Бадрак Авидзба, Sputnik

На войну

Перед началом Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов старший сын Хирбея Тарас проходил армейскую службу в Казахстане. После землетрясения 1988 года его вместе с сослуживцами отправили в Армению.

Находясь в Армении, Тарас встретил девушку, с которой решил связать свою судьбу и написал письмо об этом отцу.

"Он написал мне, что встретил девушку, на которой хочет жениться, и спросил, не обижусь ли я, если он приведет в дом женщину не абхазской национальности. Как я мог быть против, наоборот, очень обрадовался решению сына жениться", - рассказал Хирбей Барциц.

После того как Тарас Барциц приехал в Абхазию, молодым сыграли свадьбу. Спустя некоторое время в молодой семье родился сын.

"После того как началась война, он забрал жену с сыном в Ленинакан, оставив их там, вернулся в республику. Он ушел на войну, (ему в тот момент было 23 года – ред.) где пропал без вести, до сих пор о Тарасе ничего не известно", - говорит отец.

В Мартовское наступление Тарас пошел вместе с младшим братом Темразом. В результате неудачного наступления Абхазской армии Темраз уцелел, однако Тарас пропал без вести.

Темраз ненадолго пережил своего старшего брата, уже 2 июля 1993 года во время боестолкновения с грузинскими захватчиками в селе Нижняя Эшера (недалеко от железнодорожного моста – ред.) он погиб.

© Sputnik Тарас Барцыц

Есть семьи, в которых погиб единственный сын или несколько, у некоторых никого не осталось, когда Хирбей с ними встречается, пытается их поддерживать.

"Война принесла огромные человеческие потери, судьбы тысяч людей остались разрушенными. Но при этом нужно смотреть в будущее, понимать, что наши дети погибли за правое дело. Теперь у нас есть все, чтобы мирно жить, развиваться", - говорит Хирбей.

Во время войны, Хирбей Барциц работал в тылу, занимался обеспечением продовольствия воюющих.

"Каждый делал, что было в его силах, главной задачей было сделать так, чтобы наши ребята не погибли с голода, защищая страну", - сказал он.

Продолжение испытаний

После окончания войны младший из сыновей Хирбея Барициц заболел диабетом, 16 раз за непродолжительное время его приходилось госпитализировать.

"Но что бы ми ни делали, ему ничего не помогло, он скончался", - рассказал он.

Мать семейства рано ушла из жизни. Хирбей Барциц выполнял роль и отца и матери, несмотря на все трудности, сумел воспитать четверых сыновей патриотами и людьми готовыми отдать жизнь ради справедливости.

После того как третий сын Хирбея ушел из жизни, он стал делать памятники на всех членов семьи, которые умерли.

"У нас была общая фотография с женой, я решил не обрезать ее, когда заказывал памятник, оставил и свое изображение. Там есть мое имя, отчество, дата моего рождения, но пока нет даты смерти", - говорит он.

Несмотря на выпавшие на его долю испытания 80-летний Хирбей Барциц не падает духом, у него остался сын и внуки, ради которых он продолжает жить и надеяться на лучшее.

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и длилась 413 дней. 30 сентября 1993 года война завершилась победой народа Абхазии над грузинским агрессором.

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