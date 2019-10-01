Где "Мир", там и "АПРА": абхазскую платежную систему интегрировали с российской

Для того чтобы пользоваться картой "АПРА" за рубежом, нужно заменить обычную карту на карту "АПРА World". Комиссия за снятие средств не превысит 2%.

СУХУМ, 1 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Карты абхазской национальная платежной системы "АПРА" теперь могут использоваться за пределами республики, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа.

Он отметил, что внедрение АПРА в "Мир" стало вторым этапом реализации договора об интеграции и межсистемного взаимодействия этих двух платежных систем, подписанного в июле 2018 года.

"Картой "АПРА" смогут пользоваться за пределами Абхазии – в Российской Федерации, Армении, Турции и в тех странах, где принимается к оплате карта "Мир". Это дает держателям карт "АПРА" возможность расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях и снимать деньги с банкоматов за пределами республики. То есть это удобно, и для многих отпадет необходимость в использовании дополнительных российских карт", - сказал Барателиа.

Барателиа подчеркнул, что при оплате товаров и услуг за рубежом для держателей абхазских банковских карт комиссия не будет взыматься, при снятии денежных средств в банкоматах размер процентной ставки будут устанавливать коммерческие банки, но он не будет превышать 2%.

Председатель Нацбанка Абхазии добавил, что на сегодняшний день на руках у граждан Абхазии около ста тысяч карт "АПРА", но для того чтобы они заработали за пределами страны, их необходимо будет заменить на "АПРА World". Коммерческие банки республики начнут выпускать новые банковские карты с октября 2019 года.

Клиенты Сберегательного банка Абхазии смогут заменить старые карты на новые бесплатно. Что касается коммерческих банков страны, сколько будет стоить эта услуга у них, Барателиа ответить затруднился, так как это зависит от политики каждого отдельно взятого банка.

"В одночасье такой объем карт заменить будет невозможно, но мы планируем завершить обмен в течение нескольких месяцев. Клиентам банков не нужно будет приходить и менять карту, потому что у нас постоянно осуществляется перевыпуск карт, так как их сроки действия истекают. В обмен на старые автоматически будут предоставлять карты "АПРА World", - отметил Барателиа.

© Foto / Нацбанк Абхазии Макет новой карты Апра

До получения новой банковской карты держатели смогут пользоваться старой, если срок ее действия не истек, при этом режим ее использования будет прежним.

Барателиа отметил, что первый этап интеграции и межсистемного взаимодействия "АПРА" и "Мир" был направлен на прием российских карт в инфраструктуре "АПРА". В июне 2019 года в Абхазии стали обслуживать карты "Мир". Это дает возможность россиянам - держателям карт "Мир" - оплачивать покупки и снимать деньги с банкоматов на территории республики.

Объем денежных операций по карте "Мир" в Абхазии составил около 300 миллионов рублей с июня по октябрь 2019 года. Председатель Нацбанка уверен, что объемы таких операций будут только увеличиваться.

Работа, направленная на интеграцию национальных платежных систем Абхазии и России, длилась около трех лет.

"Мир" — национальная российская платежная система. Выпускаются дебетовые и кредитные карты, расчеты в системе "Мир" производятся в рублях.

Держателям карт "Мир" доступны операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и кассах банков, а также операции по оплате товаров и услуг в POS-терминалах, установленных в торговых точках республики, отметили в банке.

Национальная платежная система "АПРА" была создана в 2012 году для внедрения современных банковских продуктов и услуг и развития платежной карточной инфраструктуры.

Договор о взаимодействии платежных систем для обслуживания банковских карт национальными платежными системами Абхазии и России был подписан 11 июля 2018 года.

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