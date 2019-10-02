В 2019 году в ежегодном празднике урожая на Лыхнаште примут участие 20 сел, а также города Гудаута и Новый Афон.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Ежегодный праздник урожая пройдет на Лыхнаште 12 октября, об этом сообщил Sputnik начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

"Мы готовимся к ежегодному празднику урожая на Лыхнаште. Программа уже составлена. Если даже будет дождь, мероприятие все равно состоится. Для каждого села, которое будет выставлять свою продукцию, мы поставим специальные шатры. Крестьяне, как и каждый год, уже готовятся к празднику урожая", – отметил Юрий Кварацхелия.

В 2019 году в празднике урожая на Лыхнаште примут участие 20 сел, а также города Гудаута и Новый Афон. Главное требование к участию – представить урожай, выращенный именно крестьянами.

Гости праздника смогут попробовать блюда, которые приготовят участники мероприятия, а также увидеть уникальные предметы абхазского быта. На концертной площадке выступят вокальные и хореографические ансамбли. В этот день на Лыхнаште состоятся и конноспортивные состязания.

Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, родился Нестор Лакоба, похоронен виднейший кавказский ученый Георгий Дзидзария. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.

Праздник урожая ежегодно проводят на Лыхнаште. В этот день наездники состязаются в верховой езде, хореографические и вокальные ансамбли представляют свои концертные программы. Практически все блюда готовятся прямо на глазах участников гуляний.

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