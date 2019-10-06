Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 октября

В понедельник 7 октября в республике дневная температура воздуха составит +19°С +24°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В понедельник 7 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен дождь с грозой, днем погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 762 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11°С +16°С, днем +19°С +24°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.