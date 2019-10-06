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Прогноз

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 октября

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (222)
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В понедельник 7 октября в республике дневная температура воздуха составит +19°С +24°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В понедельник 7 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен дождь с грозой, днем погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 762 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от трех до восьми метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +11°С +16°С, днем +19°С +24°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (222)


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