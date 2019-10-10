Туроператор о сухумском аэропорте: вопрос не столько в строительстве, сколько в политике

В эфире радио Sputnik Абхазия генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, почему, по его мнению, Сухумский аэропорт еще не функционирует.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что аэропорт в Сухуме до сих пор не заработал не из-за проблем со строительством.

"Но проблема это не строительная и не в компетенции Абхазии, а отчасти и России. В Абхазии действует запрет на международные полеты. Организация ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта – ред.), которая контролирует воздушное пространство и согласовывает перелеты, очевидно, их не согласует, потому что там очень сильны позиции американцев и европейцев. А поскольку они не считают признание Россией Абхазии решенным вопросом, очевидно, они попытаются помешать организации таких перелетов. Но я верю, что рано или поздно эти перелеты начнутся, но первоочередным здесь является политическое решение, а не строительные работы, которые, да, можно быстро провести. Но мы оптимисты, верим, что когда-нибудь полеты начнутся", - отметил Сергей Ромашкин.

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет Министров Абхазии 26 июля 2019. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции) авиации.

Постановлением "О присвоении буквенного кода" Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).

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