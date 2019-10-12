Дары абхазской осени: праздник урожая прошел на Лыхнаште

Праздник урожая в селе Лыхны сопровождался соревнованиями по национальным видам спорта, концертом и народными гуляньями.

О том, как в селе Лыхны в субботу 12 октября отметили праздник урожая, какие сюрпризы ожидали гостей, читайте в материале Sputnik.

Айнар Читанава, Sputnik

От мала, до велика

Ежегодные конноспортивные соревнования на Лыхнаште в этом году прошли в 45-й раз. В них в основном участвовали команды из западной части Абхазии. Спортсмены соревновались по таким видам национальных игр, как ачырыюра (аҽырыҩра – скачки), ачырхумарра (аҽырхәмарра – джигитовка), лабакурс (лабақәырс – метание палки) и другим.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ежегодные конноспортивные соревнования на Лыхнаште в этом году проводятся в 45-ый раз

14 летний Салыбей Пилия занимается конным спортом на протяжении пяти последних лет, но уже успел стать капитаном команды села Лыхны по ачылампылу (аҽылампыл - поло по-абхазски). В этом году матч в данном виде спорта носил товарищеский характер, так как участвовало всего две команды. Обе из села Лыхны.

Молодые спортсмены, уверяет мастер спорта СССР Нодар Чанба, показывают высокий профессионализм на соревнованиях. По словам опытного тренера, новички периодически тренируются с наездниками старшего поколения, благодаря чему набираются необходимого опыта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Молодые спортсмены показывают высокий профессионализм на соревнованиях

"В последние годы мы замечаем большой интерес к национальным видам спорта со стороны молодежи, что, конечно, не может не радовать. Праздник урожая традиционно посещает много гостей, и этот год не стал исключением. Надеюсь, наши молодые наездники покажут им зрелищную игру", - поделился ожиданиями Чанба.

Необычные "гости" Лыхнашты

После церемонии открытия перед гостями праздника выступили известные абхазские певцы и творческие коллективы Гудаутского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выступление творческих коллективов

На другом конце Лыхнашты, жители близлежащих сел уже дожидались гостей, накрыв стол на национальными блюдами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стол с национальными блюдами

У каждого села был свой шатер в виде маленького домика. Так же на празднике можно было встретить множество людей в национальной одежде.

Особое внимание посетителей Лыхнашты привлекала огромная птица гриф, привязанная у входа в импровизированный двор села Анхуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Редкая в Абхазии птица Гриф

Борьба за золото

По словам жителей села, в абхазской местности этот падальщик практически не встречается, но местный охотник, встретив пернатого, не упустил столь редкую возможность и решил взять хищника живьем. Сидя на цепи, птица разводила своими огромными крыльями, вызывая восхищение у одних и ужас – у других.

Тем временем, нешуточные страсти разгорелись на соревнованиях по метанию палки (лабақәырс). В этой нехитрой национальной игре соревновались как молодые, так и люди преклонного возраста.

- Тот, кто займет первое место, поднимет над головой кубок и получит деньги, – объявил председатель Комитета по конному спорту Гудаутского района Джарназ Бения.

- А тот, кто займет второе? – спросил один из участников.

- Он поднимет пару стаканов и пойдет домой, - шутя, ответил Бения.

© Sputnik / Томас Тхайцук На Лыхнаште был представлен и такой вид спорта как «стритбол»

Помимо абхазских национальных игр, на Лыхнаште был представлен и такой вид спорта как "стритбол", который отличается от обычного баскетбола количеством игроков — их 3, и зоной игры — половиной баскетбольного игрового поля. Несмотря на то, что в Абхазии этот вид спорта появился не так давно, он успел обрести определенную популярность среди спортсменов-любителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук В стрельбе из лука победу одержал Батал Джопуа

По итогам соревнований, на трех дистанциях скачек победу одержали хозяева соревнований. На дистанции один километр победу одержал Амиран Багателия. На дистанции два километра было два забега. В первом победу одержал Динарик Чанба, в другом – Сандро Озган. В соревновании по метанию камня сильнее всех оказался Нури Камлия, а в стрельбе из лука - Батал Джопуа. Мастер Спорта СССР Отар Чанба победил в джигитовке.