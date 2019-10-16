Таможня начеку: с начала года на Псоу изъято около пяти тысяч блоков сигарет

Только за последнюю неделю по фактам незаконного перемещения табачной продукции Сочинской таможней было изъято порядка семи тысяч пачек сигарет.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. На российско-абхазской границе пресечен ввоз контрабандных сигарет. В "пустых" автомобилях из Абхазии пытались провезти почти семь тысяч пачек сигарет, сообщила пресс-служба Сочинской таможни.

В минувшее воскресенье сочинские таможенники совместно с пограничниками на таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни задержали два автомобиля с сигаретными тайниками.

В автомобиле ВАЗ "21213" после осмотра на мобильном инспекционно–досмотровом комплексе было обнаружено множество тайников с сигаретами.

"Нива" была буквально "нафарширована" сигаретами. Табачная продукция находилась в нише багажника под боковыми панелями, в скрытой полости вместо топливного бака. Сигареты были спрятаны также в трех колесах автомобиля, после разбортирования которых из них извлекли более 300 пачек сигарет. Всего в "Ниве" было скрыто 851 пачка сигарет. На большей части сигарет акцизные марки отсутствовали.

© Foto / Южное таможенное управление На российско-абхазской границе пресечен ввоз контрабандных сигарет

В другом автомобиле "ГАЗ 3302", прибывшем из Абхазии поздно ночью и внешне абсолютно пустом по результатам таможенного осмотра с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса также были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля темные зоны.

В ходе досмотра "Газели" было установлено, что кузов грузового отсека по всему периметру обшит фанерой. После снятия двойных бортов было обнаружено 498 блоков сигарет без акцизных марок.

© Foto / Южное таможенное управление На российско-абхазской границе пресечен ввоз контрабандных сигарет

Ранее, 11 октября был задержан автомобиль "ГАЗ 3302". В пустой "Газели" было оборудовано двойное дно. Пол грузового отсека транспортного средства был устелен деревянными досками. После снятия деревянного пола таможенники нашли 92 блока сигарет без акцизных марок.

Заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков отметил, что на российско-абхазской границе наблюдается рост количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции. Усиленные меры контроля позволяют выявлять и пресекать нелегальный ввоз и реализацию сигарет на российском рынке.

Незаконный товар и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Только за последнюю неделю по фактам незаконного перемещения табачной продукции Сочинской таможней возбуждено 6 дел об АП. Изъято порядка 7 000 пачек сигарет. Всего с начала текущего года возбуждено более 300 дел об административных правонарушениях, изъято порядка 5000 блоков сигарет.

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