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Таможня начеку: с начала года на Псоу изъято около пяти тысяч блоков сигарет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Только за последнюю неделю по фактам незаконного перемещения табачной продукции Сочинской таможней было изъято порядка семи тысяч пачек сигарет.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. На российско-абхазской границе пресечен ввоз контрабандных сигарет. В "пустых" автомобилях из Абхазии пытались провезти почти семь тысяч пачек сигарет, сообщила пресс-служба Сочинской таможни.

В минувшее воскресенье сочинские таможенники совместно с  пограничниками на таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни задержали два автомобиля с сигаретными тайниками.

В автомобиле ВАЗ "21213" после осмотра на мобильном инспекционно–досмотровом комплексе было обнаружено множество тайников с сигаретами.

"Нива" была буквально "нафарширована" сигаретами. Табачная продукция находилась в нише багажника под боковыми панелями, в скрытой полости вместо топливного бака. Сигареты были спрятаны также в трех колесах автомобиля, после разбортирования которых из них извлекли более 300 пачек сигарет. Всего в "Ниве" было скрыто 851 пачка сигарет. На большей части сигарет акцизные марки отсутствовали.

© Foto / Южное таможенное управление
На российско-абхазской границе пресечен ввоз контрабандных сигарет

 

В другом автомобиле "ГАЗ 3302", прибывшем из Абхазии поздно ночью и внешне абсолютно пустом по результатам таможенного осмотра с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса также были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля темные зоны.

В ходе досмотра "Газели" было установлено, что кузов грузового отсека по всему периметру обшит фанерой. После снятия двойных бортов было обнаружено 498 блоков сигарет без акцизных марок.

© Foto / Южное таможенное управление
На российско-абхазской границе пресечен ввоз контрабандных сигарет

Ранее, 11 октября  был задержан автомобиль "ГАЗ 3302". В пустой "Газели" было оборудовано двойное дно. Пол грузового отсека транспортного средства был устелен деревянными досками. После снятия деревянного пола таможенники нашли 92 блока сигарет без акцизных марок.

Автомобиль, в котором перемещалась незаконная табачная продукция с сокрытием
Южное таможенное управление
Нервный контрабандист: 87 блоков сигарет пытались незаконно вывезти из Абхазии

Заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков отметил, что на российско-абхазской границе наблюдается рост количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции. Усиленные меры контроля позволяют выявлять и пресекать нелегальный ввоз и реализацию сигарет на российском рынке.

Незаконный товар и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Только за последнюю неделю по фактам незаконного перемещения табачной продукции Сочинской таможней  возбуждено 6 дел об АП. Изъято порядка 7 000 пачек сигарет. Всего с начала текущего года возбуждено более 300 дел об административных правонарушениях, изъято порядка 5000 блоков сигарет.

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Теги:
контрабанда, Южное таможенное управление, КПП "Псоу"


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