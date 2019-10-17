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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 октября

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (232)
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В пятницу 18 октября в республике дневная температура воздуха составит +24°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В пятницу 18 октября в Абхазии будет переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман с моросью, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - повышенное.

Ветер умеренный, от одного до шести метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +10°С +15°С, днем +19°С +24°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (232)


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