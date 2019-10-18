Засекли и уничтожили: учения российских ракетчиков прошли в Абхазии

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Боевые расчеты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии, в ходе учений отразили круговой налет авиации условного противника, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В едином тактическом замысле на трех полигонах "Гудаута", "Цабал" и "Нагвалоу" зенитчики оперативно развернули комплексы ПВО на выгодных огневых позициях и отработали задачи засечки и условного уничтожения одиночных и групповых воздушных целей надвигающихся с разных направлений с целью нанести ракетно-бомбовые удары по важным объектам республики.

Основной задачей военных было уничтожение противника до зоны возможности открытия им огня по объектам инфраструктуры.

Кроме того, в ходе учения в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие совершенствовали навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое, разведки и сопровождения воздушных целей в условиях радиопомех.

Проведение тактико-специального учения для зенитчиков является завершающим этапом боевой подготовки в 2018 году. С конца текущей недели военнослужащие базы приступят к сдаче итоговой годовой проверки по всем предметам профессиональной подготовки.

Всего в учениях участвовали около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-300 и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла".

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