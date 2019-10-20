Птицы Маро: история сухумской пенсионерки и ее голубей

Маро Минджия у многих жителей столицы ассоциируется с женщиной-птичницей из фильма "Один дома", которая в центральном парке Нью-Йорка кормила голубей.

Сухумчанка уже более четверти века кормит и выхаживает сухумских голубей. Для Маро голуби сегодня – чуть ли не единственное занятие, которое доставляет ей удовольствие.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Каждый день в парке Свободы в Сухуме с небольшим ведром пшеницы появляется 82-летняя Маро Минджия. Пенсионерка уже 26 лет кормит столичных голубей. А все началось с необычной истории в сентябре 1993 года.

Предвестники победы

Маро Минджия – первая супруга известного абхазского актера Амирана Тания. Она 41 год проработала костюмером в Абхазском Государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Последние 20 лет она работает в ансамбле "Кавказ".

Любовь к голубям у Маро возникла 26 лет назад, во время Отечественной войны народа Абхазии.

"Во время войны мне, как и многим, пришлось оставить дом в Сухуме. В декабре 1992 года нас временно поселили в пансионате "Энергетик" в Гагре. В этом пансионате я находилась девять месяцев", – начала свой рассказ Маро Минджия.

На балкон гостиничного номера часто прилетали голуби. Маро их жалела и иногда подкармливала, но особого значения этому она не придавала.

В сентябре 1993 года Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба решил отправить труппу Абхазского Госдрамтеатра на гастроли по России. По словам пенсионерки, Ардзинба понимал, насколько важна роль театра, особенно во время войны. В определенной степени, это был политический ход для республики, которую игнорировал практически весь мир.

© Sputnik Корм для птиц

Примерно за 15 дней до отправления Владислав Ардзинба собрал актеров и объявил, что должны ехать в Россию на гастроли и показывать там спектакли. Многих актеров "вытащили с фронта".

"Но актеры запротестовали, никто тогда и думать не думал о спектаклях. Они сказали, что отказываются оставлять своих боевых товарищей: "Какие гастроли, какие спектакли, когда наш народ стоит между жизнью и смертью, когда мы не знаем, кто завтра умрет". Но Владислав Григорьевич настоял на своем, сказал, что ему это необходимо в политических целях", – вспоминает Маро Минджия.

Помимо нежелания актеров покидать боевые позиции, была и другая проблема. Все костюмы и декорации находились в театре, в оккупированном грузинами Сухуме. Но выход нашли быстро. Начали шить новые костюмы.

"В российских театрах мы должны были показать два спектакля "Махаз" и "Кьоджинские перепалки". В спектакле "Махаз" главными костюмами были халаты, актерам сшили новые", – отметила Минджия.

23 сентября Маро Минджия в качестве костюмера вместе с труппой Абхазского госдрамтеатра отправилась на гастроли. Первым город, в котором актеры должны были показать спектакли, была Москва.

Через два дня труппа уже прибыла на место. С утра Маро Минджия вместе с актрисой Нелли Лакоба отправилась в театр. Она должна была заранее подготовить костюмы.

Как сейчас вспоминает пенсионерка, вместе с коллегой они зашли в здание через служебный вход. Вдруг за ними в театр залетели два одинаковых белых голубя.

"Они сели в центре занавеса на сцене. Я сразу заметила их и удивилась. Спросила у сотрудников театра, которые нам помогали: "Ребята, что у вас тоже водятся голуби?" Сотрудники театра удивились не меньше меня. Какие голуби и откуда они взялись?", – с улыбкой вспоминает Маро.

Затем одному из них пришло в голову, что голуби могли сопровождать актеров из Абхазии. "Кто-нибудь из вас в Абхазии кормил голубей?", - спросил он. Маро ответила, что она еще в Гагре кормила птиц. Тогда мужчина ей сказал, что голуби прилетели за ней.

"Сотрудники театра сказали: "Это ваши голуби, за вами прилетели. Голуби – символ мира. Вот увидите, через несколько дней вы узнаете о том, что война в Абхазии закончится" – передала разговор Маро Минджия. – Мы расплакались. Сложно словами передать, что мы на тот момент испытывали. Больше года мы ждали, когда все закончится, и мы вернемся в свои дома. Мы уже не могли отогнать от себя нахлынувшие чувства. А нам уже нужно подготавливать сцену к приходу зрителя".

© Sputnik Голуби

Действительно, голуби стали предвестниками мира и победы. Через два дня актеры театра узнали об освобождении Сухума, а еще через несколько дней о завершении войны и достигнутой победе.

Не просто хобби

С тех пор Маро Минджия с особым трепетом стала относиться к голубям. Каждый день, как говорит пенсионерка, она кормит 180 птиц.

Раньше сухумскую птичницу можно было увидеть на площади перед Сухумским Домом мод. Но недавно из-за конфликта с сотрудниками здания, ей пришлось найти другое место.

"Постоянно меня ругали, что голуби обитают на крыше дома и постоянно пачкают все окна. Теперь я кормлю голубей в парке Свободы. Голуби уже привыкли к новому месту, но опять-таки не все. Один из них отстал от стаи, он несколько дней был без еды, заболел. Затем я его нашла в парке, он сидел на лавочке беспомощный. Я стала звать "гули-гули", но он даже не реагировал на мой голос. Потом я его забрала и уже почти месяц как лечу его у себя дома", – рассказала пенсионерка.

Нередко Маро приходится "воевать" и с членами своей семьи. У дочери Маро дома водятся кошки, которые очень любят поохотиться на птиц.

"Моих голубей не раз убивали. Самое больное для меня – это, когда они умирают и я ничего с этим не могу поделать, я бессильна. Многие меня не понимают, принимают за сумасшедшую, но они просто не понимают природу, животный мир. В случае со мной, дело не только в любви к голубям, но и в сочувствии. Голубь не может говорить на языке людей, но у него есть голова, есть сердце. Ему также больно, как и людям", – добавила Маро Минджия.

Всю свою пенсию и небольшую зарплату она тратит на корм и лечение птиц. Иногда с едой помогают неравнодушные люди. Пожилая женщина признается, что ей самой ничего не нужно, главное, чтобы голуби не оставались без порции пшеницы.