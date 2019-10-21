Герман Арджения завоевал путевку на первенство России по боксу

Первенство Центральных физкультурно-спортивных обществ среди спортсменов 2002-2003 годов рождения, посвященное Героям Советского Союза Бубенину и Бабанскому, прошло 13-19 октября в московских Химках.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер Герман Арджения занял первое место в первенстве Центральных физкультурно-спортивных обществ в весе до 60 килограммов. Об этом Sputnik Абхазия сообщил тренер спортсмена Элизбар Джологуа.

"Данный турнир являлся отборочным на Кубок России по боксу, по итогам которого будет формироваться сборная команда России. Герман провел пять боев и во всех из них одержал победы", - подчеркнул Джологуа.

В соревнованиях участвовали тридцать лучших спортсменов России. Первенство России по боксу пройдет в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года.

Герману Арджения 16 лет, боксом занимается около пяти лет. Выступает в легкой весовой категории — 60 килограммов. В 2016, 2017 и 2018 годах становился призером первенства России по боксу.

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