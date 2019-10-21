Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман. В результате смены воздушных масс к концу недели погода изменится, возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +10°С +15°С, днем +19°С +24°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение на море от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.