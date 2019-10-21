Глава администрации Сухума Адгур Харазия объявил о своей отставке

Адгур Харазия занимал должность мэра Сухума в течение пяти лет, с октября 2014 года. До назначения на пост главы столичной администрации Харазия был вице-спикером Парламента Абхазии.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Мэр столицы Абхазии объявил о своей отставке на брифинге в понедельник 21 октября, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия с места события.

Глава администрации отметил, что вокруг его отставки ходили слухи, несмотря на то, что он соответствующего указа не видел.

"За пять лет работы на этой должности немало сделано, предстоит сделать еще больше. Не всегда в кране течет вода, не всегда люди засыпают сытые. Граждане часто пишут с просьбой помочь, кто-то больной и не может выехать. Я много ночей не спал, думая о проблемах граждан. Хочу попросить прощения у тех, кому не мог помочь", - сказал Харазия, подчеркнув, что уходит в отставку, потому что никогда не цеплялся за место.

Харазия Адгур Рафетович родился 12 февраля 1959 года в селе Багмаран Гулрыпшского района. С 1989 по 1992 годы работал директором муниципального предприятия при МЖКХ Сухума. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.С 1993 по 2002 годы - глава администрации Гулрыпшского района. С 2002 по 2003 годы - министр сельского хозяйства. Также занимал пост председателя Собрания Гулрыпшского района, был депутатом Народного Собрания Абхазии, был вице-спикером Парламента.

В октябре 2014 года указом президента Абхазии назначен главой администрации города Сухум.