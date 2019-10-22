"Амшен 2019": армянский праздник пройдет в Абхазии в четвертый раз

Быт и культура амшенских армян, кулинарное искусство, песни, танцы и многое другое увидят гости праздника "Амшен".

СУХУМ, 22 окт – Sputnik. На празднике "Амшен", который пройдет в селе Яштуха в пятницу 1 ноября, ожидается не меньше трех тысяч гостей, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия один из организаторов праздника Хачик Миносян.

По его словам, в этом году Совет армянской общины Абхазии решил провести праздник в Сухумском районе, на футбольном поле у школы в селе Яштуха. На этой территории можно удобно расположить все выставочные материалы, расставить палатки и припарковать транспорт.

Традиционную культуру амшенских армян на празднике будут представлять общины города Сухума, Сухумского, Гулрыпшского и Гагрского районов. Каждому району выделят отдельные выставочные площадки. Для детей организаторы подготовили игры с подарками. Все желающие смогут сыграть в нарды, шашки и шахматы.

По словам Миносяна, главная цель праздника - возрождение традиций, которые амшенские армяне привезли в Абхазию и, конечно же, единение народа.

"Мы стараемся сделать праздник. Люди смогут увидеть, как жили их предки, чем они занимались. По традиции будут представлены национальные блюда, утварь и инструменты. Из России приедет хореографический ансамбль амшенских танцев, из Сочи и Краснодарского края прибудут певцы", - рассказал он.

На празднике будет стол и с абхазскими блюдами, которые представит Торгово-промышленная палата республики.

"Будут и абхазские танцы и песни. Очень важно показать, что, находясь на одной земле, можно жить дружно и красиво. Этот праздник имеет огромное значение для нашей страны. Мы демонстрируем единство всего народа", - отметил Миносян.

Традиционный праздник урожая "Амшен" проходит в Абхазии уже в четвертый раз. В прошлом году в селе Махадыр Гагрского района праздник посетили более 5000 тысяч гостей.

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