Председатель Фонда инвалидов Абхазии Бадри Агрба погиб в ДТП в Сухуме

Бадри Агрба возглавлял Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов с сентября 2015 года.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Председатель Фонда инвалидов Абхазии Бадри Агрба погиб в результате ДТП в районе сухумского железно-дорожного вокзала днем в субботу, 26 октября. Информацию об инциденте подтвердил Sputnik Абхазия его заместитель Анзор Акаба.

Детали происшествия уточняются.

Бадри Агрба родился в 1966 году в селе Араду Очамчырского района, в 1983 году поступил в Батумский техникум советской торговли, после окончания работал экономистом на Очамчырской чайфабрике.

Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, был ранен, стал инвалидом второй группы. Был награжден орденом "Леона".

С 1995 по 2011 год работал в Сухумской ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

С 2011 года работал в Государственном внебюджетном фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов начальником контрольно-ревизионного отдела.

В 2015 году назначен председателем Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

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