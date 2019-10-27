17:34 27 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.00
  • EUR71.12
Поиск
Свечка, архивное фото

Ушел из жизни заслуженный тренер Абхазии Виталий Авидзба

CC BY-SA 2.0 / Flickr / Shawn Carpenter / Candle
В Абхазии
Получить короткую ссылку
409 0 0
Sputnik Абхазия

Заслуженный тренер Абхазии по самбо и дзюдо Виталий Авидзба скончался на 67-м году жизни. Среди его воспитанников мастера спорта, чемпионы мира и Европы.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженный тренер Абхазии Виталий Авидзба скончался в субботу 26 октября, сообщил Sputnik тренер сборной Абхазии по дзюдо Андрей Погосов.

"Я был в седьмом классе, когда отец привел меня в секцию дзюдо,  тогда я и познакомился с ним. С тех пор я был под его "крылом". Он был для меня и всех ребят, которые у него занимались как отец. Он учил нас смотреть на мир. Он говорил, что, главное быть порядочными людьми и достойными гражданами своей страны", - рассказал Погосов.

По словам Погосова, Виталий Авидзба отличался чувством справедливости и дипломатичностью.

"Когда мы проигрывали на соревнованиях, то предпочитали , чтобы он нас поругал, чем просто махнул рукой и молча ушел. Для нас это было самое страшное наказание. Каждую субботу он проверял у нас дневники, следил, чтобы мы хорошо учились. Не знаю, кем бы я был и чем бы занимался, если бы не этот человек. Те знания, что он нам передал, мы используем до сих пор. Но нам до него далеко", -признался он.

Заслуженный тренер Абхазии по самбо и дзюдо Виталий Авидзба
Заслуженный тренер Абхазии по самбо и дзюдо Виталий Авидзба

Все трудности и проблемы своих воспитанников Авидзба  воспринимал близком к сердцу и пропускал через себя, отметил Погосов.

"Он через себя пропускал все наши трудности, и все это отражалось на его здоровье и сердце. Он переносил инфаркт и инсульт, но все же возвращался к работе. Даже вчера он был с нами на тренировке у маленьких детей и был очень бодрым", - добавил он.

Виталий Авидзба родился 12 августа 1953 года в Сухуме. Заслуженный тренер Абхазии был чемпионом Абхазской АССР по самбо и дзюдо, работал тренером в Республиканской детско-юношеской спортивной школе. Среди его воспитанников мастера спорта, чемпионы мира, Европы и СССР по самбо и дзюдо.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Это Африка: жаркая неделя моды в Нигерии
дцп
"Я есть": о чем пишет книги юный писатель с ДЦП
Хурма
Говорит и показывает хурма
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться