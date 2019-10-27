Ушел из жизни заслуженный тренер Абхазии Виталий Авидзба

Заслуженный тренер Абхазии по самбо и дзюдо Виталий Авидзба скончался на 67-м году жизни. Среди его воспитанников мастера спорта, чемпионы мира и Европы.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженный тренер Абхазии Виталий Авидзба скончался в субботу 26 октября, сообщил Sputnik тренер сборной Абхазии по дзюдо Андрей Погосов.

"Я был в седьмом классе, когда отец привел меня в секцию дзюдо, тогда я и познакомился с ним. С тех пор я был под его "крылом". Он был для меня и всех ребят, которые у него занимались как отец. Он учил нас смотреть на мир. Он говорил, что, главное быть порядочными людьми и достойными гражданами своей страны", - рассказал Погосов.

По словам Погосова, Виталий Авидзба отличался чувством справедливости и дипломатичностью.

"Когда мы проигрывали на соревнованиях, то предпочитали , чтобы он нас поругал, чем просто махнул рукой и молча ушел. Для нас это было самое страшное наказание. Каждую субботу он проверял у нас дневники, следил, чтобы мы хорошо учились. Не знаю, кем бы я был и чем бы занимался, если бы не этот человек. Те знания, что он нам передал, мы используем до сих пор. Но нам до него далеко", -признался он.

Заслуженный тренер Абхазии по самбо и дзюдо Виталий Авидзба

Все трудности и проблемы своих воспитанников Авидзба воспринимал близком к сердцу и пропускал через себя, отметил Погосов.

"Он через себя пропускал все наши трудности, и все это отражалось на его здоровье и сердце. Он переносил инфаркт и инсульт, но все же возвращался к работе. Даже вчера он был с нами на тренировке у маленьких детей и был очень бодрым", - добавил он.

Виталий Авидзба родился 12 августа 1953 года в Сухуме. Заслуженный тренер Абхазии был чемпионом Абхазской АССР по самбо и дзюдо, работал тренером в Республиканской детско-юношеской спортивной школе. Среди его воспитанников мастера спорта, чемпионы мира, Европы и СССР по самбо и дзюдо.