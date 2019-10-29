Виноградник на дереве: как в Хуапе делают вино по-абхазски

Октябрь в Абхазии – время собирать виноград и делать мачар – молодое вино. Традиционно абхазы выращивали виноград на дереве. Это непростое занятие, которое требует ловкости и отваги, так как виноград нужно собирать на высоте 25-30 метров.

Повесив конусообразную корзину на плечо, 35-летний житель села Хуап Ешсоу Гожба подходит к одному из ольховых деревьев, обхватывает ствол руками и начинает карабкаться наверх. Это не экстремальное древолазание, а традиционный процесс сбора винограда в Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ешсоу не нуждается ни в лестнице, ни в какой-либо страховке. Сложно представить, как это у сельчанина получается с невероятной ловкостью лезть на 25-метровую ольху, ветви которой начинаются только на пятиметровой высоте. Ведь древолазание требует определенной храбрости и подвижности.

- А вы не боитесь высоты? - интересуемся мы с фотокорреспондентом Томасом Тхайцук.

- Нет, а чего бояться? Я с 11 лет собираю виноград на дереве, модно сказать, я древолаз со стажем... - не успевает завершить свою мысль Ешсоу, как его прерывает 70-летний Роланд Зантария, который пришел помогать соседу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Житель села Хуап, Ешсоу Гожба

Роланд - любитель абхазской национальной одежды. Даже на сбор винограда пришел в абхазской рубашке и крестьянской шапке.

"Ты все не так делаешь, - с укором стал он поучать Ешсоу. - Почему ты лазишь на дерево с корзиной в руке. Где твой ремень? Абхазы подвязывали корзину сзади к ремню. Так проще подниматься. А ну-ка, слезай и иди за ремнем".

Ешсоу, который уже успел добраться до первых веток, за которые он зацепился, попробовал объяснить старцу со взглядом Тачкума – хитроумного авантюриста из абхазских сказок, что многие вещи из абхазской культуры уже подзабыли и давно перестали делать. Но непреклонный Роланд с улыбкой стоял на своем:

"Сейчас все делают, что вздумается. Но ведь то, что я говорю, всего лишь имеет практический характер. Так проще подниматься на дерево, руки свободны от корзины", - аргументировал Зантария.

Ешсоу, наконец, сдается, слезает с дерева и повязывает поверх одежды ремень, берет корзину и цепляет крючком к ремню. Все операции он проворачивает молча, лишь изредка поглядывая в сторону Роланда, то ли ища в его взгляде одобрение, то ли боясь навлечь на себя лишние разговоры поучительного характера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ешсоу не нуждается ни в лестнице, ни в какой-либо страховке

"Экипировавшись" по желанию Роланда, Ешсоу снова взбирается на дерево. Вдохновившись ловкостью и смелостью сельчанина, фотокорреспондент Sputnik Томас, преодолев свою акрофобию, лезет на ольху вслед за Ешсоу. Уговоры и просьбы не рисковать ради удачных кадров не помогают.

Через минуту оба уже теряются из виду в зеленой листве. А через две – Ешсоу и Томас снова попадают в поле зрения, но уже на самой макушке 25-метрового дерева. Ешсоу повесив корзину на ветку, начинает собирать виноград, а Томас, вооружившись фотоаппаратом, снимать весь процесс.

В старину абхазы выращивали виноград на дереве. Урожай получался лучше и вкуснее. А вино из такого винограда – ароматнее. Но из-за того, что выращивание винограда таким способом – дело непростое, к тому же не каждый винодел – древолаз, люди попросту стали упрощать себе жизнь и стали сооружать невысокие беседки или же разбивать плантации.

Ешсоу Гожба же не стал вырубать высокие деревья, высаженные еще в начале прошлого века его дедом и отцом. На вопрос, зачем ему усложнять себе жизнь и не стоит ли пытаться выращивать виноград более безопасно путем, Ешсоу лишь разводит руками.

© Sputnik / Томас Тхайцук В старину абхазы выращивали виноград на дереве

"Да, это дело непростое, и потому сейчас многие перестали этого делать, считают, что это какое-то сумасшедшее занятие, – соглашается он. – Но так делали мой дед, мой отец, так делаю и я. Дело не в любви к экстриму, а в том, что из винограда, который выращивают на дереве, вино получается намного лучше, чем из винограда, выращиваемого на беседке или же на плантациях".

Любовь к виноделию у Ешсоу прививали его дед Шарах и отец Беслан Гожба. Все деревья с виноградной лозой ахардан (абхазский сорт винограда – ред.) некогда посадили предки Ешсоу. Сегодня виноградник сельчанина растет на 80 деревьях ольхи.

"Любовь к виноделию во мне прививали дед Шарах и отец Беслан. Хотя у меня еще двое братьев, но они почему-то выбрал именно меня, научили и древолазанию, и возделыванию вина", – успевает Ешсоу поделиться своей историей в процессе сбора винограда.

Поклонение Нар

Сбор винограда у абхазов раньше сопровождался ритуалами. И пока Ешсоу собирал виноград, Роланд Зантария решает поведать о традициях возделывания вина.

"Раньше абхазы, прежде чем подняться на дерево, проводили специальный обряд, просили у всевышнего его благосклонности. На моей памяти сохранился случай, как дед перед тем, как начать сбор урожая, приносил в жертву барашка или козла. Только потом он с молитвами начинал собирать виноград. Сейчас же всего этого не делают. Я же, прежде чем подняться, прошу у Всевышнего его благосклонности и все", – рассказывает Роланд.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роланд Зантария

А человека, собирающего на дереве виноград, приветствовали выражением "Нар улбааит" (своего рода пожелание благополучно спуститься с дерева – ред.).

- Корзина заполнилась, - раздается голос Ешсоу.

Корзина с крупными, ароматными гроздьями свисает в воздухе прямо перед нами. Роланд прерывается от рассказов и ловкими движениями рук снимает амцышв с крючка и подает Ешсоу новую корзину. Так проходит процесс сбора винограда по-абхазски.

С деревом Ешсоу справляется в течение получаса. В этом году Ешсоу Гожба не жалуется на урожай. Винограда немало, да и качество хорошее.

"Если смотреть снизу, то кажется, что на дереве практически нет винограда. Но это не так. Эта ольха даст не меньше шести корзин винограда", – поясняет Гожба.

По рецепту деда

Из полученного урожая Ешсоу не сразу делает вино. После сбора, виноград должен лежать в сухом месте около семи-восьми дней. Так напиток приобретает совершенно другой вкус, более ароматный.

Вино Ешсоу делает в чане, с помощью специальной механической дробилки с двумя вращающимися валиками для размельчения винограда. Это метод дедушки Ешсоу.

© Sputnik / Томас Тхайцук На первой неделе полученная масса дает сладкий мачар – виноградный сок

Дробилка, которую использует сельчанин, своего рода раритет. Ей уже за "сотку", соорудил еще дед Ешсоу Шарах Гожба.

Одно вращение колеса, и виноград превращается в мезгу – массу из виноградного сока и мякоти ягоды.

На первой неделе полученная масса дает сладкий мачар – виноградный сок. А вот, чтобы получить алкогольный напиток, масса должна отстояться в чане как минимум две недели.

"Вино - дело тонкое. Нужно постоянно следить, один-два раза в день перемешивают с помощью специального приспособления. Масса в чане должна перебродить, чтобы получился алкогольный напиток. Обычно через 15-20 дней получается крепкое "мужское" вино, и уже можно из чана переливать в бочки", – рассказывает тонкости производства Ешсоу Гожба.

По словам жителя Хуапа, главное - в мезгу не добавлять сахар, как это любят делать многие крестьяне, которые выращивают виноград и возделывают вино.

© Sputnik / Томас Тхайцук Обычно через 15-20 дней получается крепкое мужское вино, и уже можно из чана переливать в бочки

"Многие любят грешить и делать вино с сахаром. Такой напиток просто невозможно пить. Красное, приторно сладкое. Это уже не вино, а какой-то сироп из спирта. Причем, вредный для здоровья", – добавил Ешсоу Гожба.