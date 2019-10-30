Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 октября

В четверг 31 октября в республике днем столбик термометра поднимется до +19°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. В четверг 31 октября ожидается облачная погода, временами дождь, дождь с грозой, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7°С+12°С, днем + 14°С+19°С.

Температура морской воды + 20°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.