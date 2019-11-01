Памятник стюардессе Курченко в Сухуме будет восстановлен

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководство Кабинета министров Абхазии приняло решение о том, что в 2020 году будут проведены работы по реставрации памятника стюардессе Надежде Курченко, героически погибшей почти полвека назад, сказала в интервью Sputnik начальник управления по гуманитарным и социальным вопросам аппарата Кабмина Элеонора Агрба.

"Министерство культуры ранее (в 2017 году – ред.) предоставило в монументальную комиссию при Кабинете министров предложения о реставрации памятника, но они предполагали, что это можно будет сделать на территории Российской Федерации, при помощи специалистов в области реставрации. Мы отправили предложение в Управление капитального строительства, от них поступил ответ о том, что у них нет возможности осуществить работы совместно с Миниcтерством культуры", - подчеркнула Агрба.

Реставрация памятника Надежде Курченко будет проводиться за счет Республиканского бюджета, но конкретные источники финансирования определят в начале следующего года, говорит Элеонора Агрба. В 2017 году уже была подсчитана необходимая сумма - это 440 тысяч рублей, однако, как отмечает Агрба, скорее всего средств понадобится больше, точная сумма пока также не определена.

"Восстановление памятника будет происходить на территории Абхазии, работы проведет Управление капитального строительства", - отметила Агрба.

Во время Отечественной войны народа Абхазии памятник значительно пострадал, так как подвергался постоянным обстрелам.

В 2010 году городская администрация выделила средства, на памятнике "залатали дыры", но повреждения от сильных обстрелов сказались, когда на него в 2013 году упало дерево — памятник развалился на куски.

В 2017 году сообщалось, что памятник будет восстановлен и установлен на прежнем месте, однако отреставрировать монумент не удалось до сих пор.

В следующем году исполнится 50 лет со дня гибели стюардессы Надежды Курченко. Рискуя собственной жизнью, она вступила в бой с вооруженными террористами, которые 15 октября 1970 года захватили самолет Ан-24, выполнявший рейс Батуми - Сухум.

19-летняя стюардесса пыталась предупредить летчиков о захвате и не пустить террористов в кабину пилотов, в результате она была застрелена.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу Надежда Курченко награждена боевым орденом Красного Знамени посмертно.

Похоронить Курченко решили в Сухуме, в одном из центральных парков, который по сей день носит ее имя. Через двадцать лет после трагической гибели, в 1990 году, прах стюардессы по просьбе ее матери был перевезен в Удмуртию, останки героини сейчас покоятся на кладбище ее родного города Глазова.

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