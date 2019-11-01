Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 2 и 3 ноября, погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять обширный антициклон и холодные воздушные массы с северо-запада.
Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться. Относительная влажность воздуха 70-90 %.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха в субботу ночью +4…9°С, днем +9…14°С, временами дождь с грозой.
В воскресенье без осадков, Температура воздуха ночью +9°С, днем +14°С.
Температура морской воды +20°С.