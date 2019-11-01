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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия

В субботу сохранится пасмурная, с дождями и грозой погода, в горах снег. В воскресенье погода прояснится, осадки прекратятся.

В выходные дни, 2 и 3 ноября, погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять обширный антициклон и холодные воздушные массы с северо-запада.

Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться. Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха в субботу ночью +4…9°С, днем +9…14°С, временами дождь с грозой. 

В воскресенье без осадков, Температура воздуха ночью +9°С, днем +14°С.

Температура морской воды +20°С.

Теги:
погода


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