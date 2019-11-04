"Вампиры", травмы и танцы: РУСДРАМ показал спектакль "Хаджи-Мурат" в Коми

Почему хореограф спектакля чуть не перешла на мат на репетиции, а гендиректор повышал голос на прогоне "Хаджи-Мурата", и о том, как жителей холодного Сыктывкара отогрела постановка Адгура Кове, в материале Sputnik Абхазия.

- Хватит спать! Что же вы такие вялые? Не надо искать себе оправданий! Хватит писать грибы по сцене! – приводит в себя невыспавшихся, уставших после утреннего показа детского спектакля актеров хореограф спектакля "Хаджи-Мурат" Людмила Вединяпина. Рвавшийся наружу "французский мат" сама и "запикивала".

Амра Амичба, Sputnik.

Аслан, пушка и комета

На более жестких репетициях в театре бывать мне не приходилось. Несмотря на то, что хореограф женщина, характер настолько сильный, что не дает спуску актерам – кавказским мужчинам. И они беспрекословно подчиняются.

Из-за ухода из РУСДРАМа некоторых актеров, состав в постановке не раз менялся. Некоторые актеры уже успели исполнить несколько разных ролей.

Самым проблемным на репетиции оказался актер Руслан Жиба. Забыл, в каком ряду стоять, с какого плеча развернуться. В хореографической постановке такие детали имеют значение.

"Переживаю, но вспоминаю уже. Я не с самого начала в спектакле, был срочно введен. И страх, который я тогда испытывал, остался, до сих пор присутствует при выходе на сцену", - скромно поделился приглашенный артист Абхазского театра Руслан Жиба.

© Foto / РУСДРАМ Показ спектакля “Хаджи-Мурат” в Саранске

В готовности друга, бывшего однокурсника и коллеги уверен актер Осман Абухба.

"Я его десять раз в гостинице "прогонял" по тексту. Он готов!" - дает слово Осман, когда гендиректор просит еще раз повторить их совместную сцену.

В спектакле у двух актеров диалог в образах Хаджи-Мурата и Лориса-Меликова. Забегая вперед, скажу, что на показе спектакля Руслан действительно отыграл без помарок в тексте и движениях. Что подтверждали объятия хореографа перед ее выездом из гостиницы следующим утром.

В сыктывкарском театре нет центрального прохода в зрительный зал, поэтому пришлось менять пару мизансцен. По мнению хореографа, одна из сцен получилась даже лучше первоначальной, и актер Кирилл Шишкин не удержался от одобрительного комплимента коллеге Аслану Киут.

"Ну, ты Аслан, просто огонь, пушка и комета!" - восторгался Кирилл.

Одновременно с репетицией шла установка декораций "Хаджи-Мурата", а также выносили ящики с костюмами уже отыгранной утром сказки "Абга". Рабочие сцены старались не шуметь, но не всегда получалось.

Вездесущий гендиректор

В последний раз "Хаджи-Мурата" показывали в РУСДРАМе в начале сентября. После этого у театра был небольшой отпуск, а также подготовка и выпуск двух масштабных премьер.

Поэтому по окончании репетиции через двадцать минут был объявлен прогон всего спектакля, который вел генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. В отсутствие режиссера никаких послаблений, и даже наоборот.

Свои замечания Хинтба озвучивал громко через микрофон, не останавливая прогон. А их было много: забывчивому актеру он подсказывал реплику, замешкавшемуся световику, где включить свет, звуковику объяснял, какой уровень громкости настроить. Думаешь, насколько этот человек универсален и досконально знает спектакли из репертуара возглавляемого им театра.

Досталось и мне. За то, что как корреспондент хожу за всеми с ручкой и блокнотом и записываю, кто что сказал, сравнил меня с булгаковским персонажем регистром. Позже уточнила, что это из пьесы "Кабала святош" Михаила Булгакова. Естественно, я не читала. Кто же сравнится с Ираклием Хинтба по начитанности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

После прогона актер Люпчо Спасов отметил, что к замечаниям и критике относится конструктивно и после каждого выхода на сцену анализирует свою игру и делает выводы.

"Так должен делать каждый артист, каждый публичный человек. Как ты принимаешь похвалу и аплодисменты зрителей, так же ты должен принимать и их критические замечания. В Абхазии в отсутствие театральных критиков свое мнение о спектаклях высказывают обычные зрители – учителя, врачи, чиновники, журналисты, парикмахеры и другие. Всем рот не закроешь, у каждого человека свое мнение, кому-то мы нравимся, кому-то нет. И это нормально", - считает исполнитель роли Николая I в спектакле "Хаджи-Мурат".

Замечу, что "Хаджи-Мурат" репетировали весь день, а прогон закончился всего за 40 минут до показа спектакля зрителям. За двадцать минут до начала актеры должны быть на месте, техники настраивают им микрофоны. Времени оставалось только на перекус – чаем с сушками.

И никто в труппе не высказал недовольства, не стал жаловаться, что устал, не может, не хочет и прочее. Это удивляло. Имею свободный доступ в закулисье и в зал, поэтому вижу все – хожу, присматриваюсь, оцениваю и фиксирую. Актеры уже даже шутят, что со мной невозможно просто поговорить, все сказанное ими они потом читают на Sputnik Абхазия. Так рождаются атмосферные материалы с "вкусными" деталями с гастролей РУСДРАМа.

Маленький гастролер

Девятилетний Давид Закарая с РУСДРАМом выезжает на гастроли уже в третий раз. И неизменно его сопровождают мама Майя и плюшевая собачка по кличке Боб.

"Когда Давид услышал про очередные гастроли, взял на руки свою любимую игрушку и говорит, тормоша ее: "Ты опять едешь на гастроли! Прояви свою радость!". Искренне ждал ответной реакции от своего плюшевого друга", - с улыбкой вспоминает Майя.

В спектакле Давид Закарая играет сына Хаджи-Мурата, точнее танцует его. В постановке он с матерью и женой главного героя появляется как сон-воспоминание.

Как рассказывает мама мальчика, изначально ролью было лишь тенью пройти в спектакле. Но потом, после кастинга, отметив способности Давида к танцам и его типаж, режиссер Адгур Кове решил расширить роль.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

Давид не по годам серьезен. Ощущает свою взрослость, находясь рядом с актерами РУСДРАМа. По-мужски пожимает руку своему "сценическому" отцу Осману Абухба. И садится не в зал с мамой во время репетиции, а ждет выхода за кулисами со всеми актерами, проявляя самостоятельность.

"Смотрю на старших и хочу быть как они", - сказал Давид.

Давид учится в сухумской первой абхазской школе имени Баграта Шинкуба. Пропуски по гастрольным делам педагоги считают уважительными, а руководство школы гордится им, называя "любимым артистом".

Прочувствовать сердцем

На сцену Академического театра имени Савина вышли уже совсем другие артисты, нежели играли на изматывающем прогоне. Наверное, у них включается энергосберегающий режим на репетициях, а перед зрителями открывается второе дыхание. А еще говорят, что артисты со временем начинают энергетически подпитываться от зрителей, и уйти из профессии не дает именно получаемое удовольствие от этого энергетического "вампиризма", привыкаешь к нему.

Памятуя о том, что пара уважаемых деятелей абхазской культуры в свое время вышли из зала РУСДРАМа с возмущением, что "Хаджи-Мурат" не спектакль, а сплошные танцы, гендиректор Ираклий Хинтба решил подготовить публику к пониманию смыслов и образов постановки Адгура Кове, поскольку постановка во многом - образно-эмоциональное высказывание режиссера. И выступая перед зрителями, выразил надежду, что они не только разумом будут воспринимать действо на сцене, но и постараются прочувствовать спектакль сердцем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

Но вышло, что зря утруждался. Театралы Сыктывкара оказались настолько чувствующими зрителями, что тонко уловили достоинства спектакля.

Как говорят сами жители Коми, они живут на севере и более холодные в проявлении эмоций. Но овации после спектакля показали – что если их "разогреть" качественным спектаклем, в проявлении чувств и благодарности щедры и даже горячи. Когда переполненный зал встал, выкрикивая "браво" и "спасибо", невозможно было не почувствовать гордость за Абхазию, которую представлял театр Искандера.

Удивительным для отписывающего о мероприятии корреспондента оказалось то, что никто из зрителей не отказывался давать комментарии после выхода из зала. В Абхазии часто сталкивалась с тем, что отнекиваются, ссылаясь то на стеснение перед камерой, то на косноязычие. Жители Сыктывкара с удовольствием делились впечатлениями от увиденного.

"Очень впечатлены. Одновременно разные народы делают одно и то же. И боль, она не бывает чужой. Спасибо артистам и театру", - сказала "просто Юлия, жительница Сыктывкара", как она представилась.

Галине Ануфриевой из города Печоры Республики Коми понравились музыкальное оформление, костюмы и пластика актеров.

"Первый раз вижу артистов из Абхазии в таком масштабе. Отличатся от наших артистов. Показали нам свое самобытное искусство. Очень красочный спектакль", - сказал она.

Филологи Мария и Татьяна пришли посмотреть трактовку Толстого артистами другой страны, как они выразились.

"Мы в основном смотрим сыктывкарские постановки. К нам не часто приезжают артисты. Город маленький. Интересно какую-то новинку увидеть. Хотели еще попасть на "Визит старой дамы", но везде аншлаги, билетов нет. И сюда едва успели. Все в слезах вышли. Хотели подойти к директору, но видели, что он стоит окруженный нашими театралами, которые с ним делились впечатлениями", - сказала Мария.

А Татьяне приглянулся актер Саид Лазба, он ей по прическе напомнил российского фигуриста Илью Авербуха.

"Как сказал сам директор театра, что не головой надо воспринимать, а чувством. Чувством и воспринимали, настолько все это было чувственно, трогательно. Как показана война с одной стороны, с другой стороны - мирная жизнь, эти контрасты. Танцы всем понятны. На любом языке. И текст совсем не нужен. Пластика говорит больше, чем слова, - уверена она. - Переодевание плащей с белого на красный показало сначала дружбу, потом началась война. Все очень эмоционально и чувственно. Актеры все такие интересные. Один особенно мне понравился".

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

Саид Лазба получил травму в середине спектакля, но до конца этого никто не заметил.

"Когда в сцене войны нас "разбрасывали", неудачно приземлился", - объяснил Саид, которого увидела прихрамывающим на следующее утро на завтраке в гостинце.

На спектакле "Хаджи-Мурат" были и друзья актера Инала Инапха из Сыктывкара, пришли по его приглашению.

"Много раз бывали у него в Абхазии, были в его семье, знаем маму его, бабушку. Интересный спектакль в необычном формате. То, что видели раньше, отличалось от того, что увидели сегодня. Несколько другие эмоции. Взгляд режиссера необычный. Есть над чем задуматься, есть что додумать. Оригинально и интересно. За что мы и любим театр. Сразу чувствуется их национальный колорит. Танцы, песни, голоса", - сказали Сергей и Татьяна.

Ольгу Яборову, по ее признанию, спектакль заставил прослезиться.

"Энергетика жесткая. Мне понравилось, в какой-то момент я даже хотела заплакать. Эмоциональный момент был для меня. А именно, военная тематика. Когда, казалось бы, все должны дружить. А все так смешалось из-за войны", - печально сказал она.

Спектакль "Хаджи-Мурат" стал второй постановкой, которую показали искандеровцы в Сыктывкаре. 4 ноября покажут "Визит старой дамы" в постановке Антона Киселюса.