Бганба о земельном кадастре Абхазии: осталось только программное обеспечение

Работы по созданию земельного кадастра в Республике Абхазия начались в 2012 году.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Для создания земельного кадастра Абхазии осталось запустить программное обеспечение, сказал премьер-министр республики Валерий Бганба на брифинге в Сухуме.

"Вопрос земельного кадастра обсуждается в Абхазии уже давно. Осталось лишь программное обеспечение, все остальное готово. Мы пытаемся решить с российской стороной, какой программное обеспечение должно быть. Там есть свои нюансы", - сказал Бганба.

Он добавил, что Абхазия рассматривает американскую версию программного обеспечения земельного кадастра страны в качестве одного из подходящих вариантов, но российская сторона с этим не согласна.

Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. В 2012-2013 году подготавливалась государственная геодезическая сеть. В 2014 году на основании решения Межправительственной комиссии между Россией и Абхазией, были выделены дополнительные средства на аэрофотосъемку.

На сегодняшний день в республике действует Земельный кодекс советского образца.

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