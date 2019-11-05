Увидеть Пицунду: знаменитости и звезды, посещавшие курорт

5 ноября 1967 года был открыт курортный комплекс Пицунда. Комплекс включал в себя семь 14-этажных гостиниц пансионатов.
Ремонт шестого по протяженности автомобильных тоннеля в России продлится год, вновь открыть дорогу планируют в декабре следующего года.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров республики, согласно которому до 1 января 2020 года штатная численность должна быть оптимизирована на 15%, некоторые ведомства были объединены и реорганизованы в госкомитеты.
Почему хореограф спектакля чуть ли не переходила на мат на репетиции, а гендиректор повышал голос на прогоне "Хаджи-Мурата", и о том, как жителей холодного Сыктывкара отогрела постановка Адгура Кове
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik