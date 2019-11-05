Увидеть Пицунду: знаменитости и звезды, посещавшие курорт

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Один из самых длинных тоннелей России закрылся на ремонт в Сочи Ремонт шестого по протяженности автомобильных тоннеля в России продлится год, вновь открыть дорогу планируют в декабре следующего года. 20

Работать, а не кофе пить: брифинг премьера Абхазии о реорганизации Кабмина Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров республики, согласно которому до 1 января 2020 года штатная численность должна быть оптимизирована на 15%, некоторые ведомства были объединены и реорганизованы в госкомитеты. 1606