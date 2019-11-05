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Отдых туристов в Абхазии

Увидеть Пицунду: знаменитости и звезды, посещавшие курорт

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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1459140
Sputnik Абхазия

5 ноября 1967 года был открыт курортный комплекс Пицунда. Комплекс включал в себя семь 14-этажных гостиниц пансионатов.

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