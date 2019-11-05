Число ЧП растет: МЧС Абхазии подвело итоги за десять месяцев года

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказал об итогах работы ведомства за десять месяцев 2019 года.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. За десять месяцев 2019 года было 3 740 выездов на чрезвычайные происшествия, сказал в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

"В эти данные входят выезды на пожары, происшествия в горах и на воде. Существует тенденция к увеличению количества ЧП. Показатели этого года сравнимы с прошлогодними, но рост их числа есть, и он составляет 10 процентов", - отметил министр.

Увеличение количества чрезвычайных происшествий отчасти связано с увеличением туристического потока, а также с увеличением строительных работ в республике, сказал Квициния.

"Мы всегда просим туристов о том, чтобы они регистрировались, когда отправляются в походы, чтобы указывали маршруты тех мест, куда они собираются пойти. Это очень важно, когда происходит несчастный случай, нам легче оказать помощь людям, обнаружить их как можно быстрее", - рассказал он.

Из-за того что многие туристы не информируют нас перед отправкой в самостоятельные походы, количество несчастных случаев увеличивается, подчеркнул глава МЧС.

Также министр подчеркнул, что в МЧС создается медицинское управление.

"Опыт показал, что количество людей, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, растет. Кроме того, число пациентов, которым необходима медпомощь за пределами страны, увеличивается. Поэтому мы создаем в рамках министерства медицину катастроф, куда войдет и санитарная авиация. У нас есть вертолет МИ-2, который облегчает нам работу в горах, в поисковых операциях над морем и для доставки людей в медицинские учреждения", - заметил он.

Лев Квициния сообщил, что министерство имеет договоренность со спасателями Сочи о доставке пострадавших из Абхазии.

"Раньше в труднодоступные места к пострадавшим мы отправляли машины, это могло занимать в среднем нескольких дней. Сейчас у нас есть возможность доставлять больных на вертолете со всех концов республики и при необходимости отправлять их в соседний Сочи на автомобиле", - подчеркнул министр.

Если позволяют погодные условия, пострадавший получает медицинскую помощь в течение одного часа, рассказал Лев Квициния.

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