Своими глазами: Кан Кварчия провел инспекцию в Сухуме

Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия в рамках недельной инспекции прошелся по нескольким дворам и улицам, побывал на Центральном рынке. Он дал поручение убрать палатки с проезжей части и отметил, что незаконную рекламу вокруг рынка снимут.

Помимо всего прочего, и. о. главы Сухума Кан Кварчия заметил, что вокруг Центрального рынка не должно быть хаотичных парковок автомобилей, что мешает движению общественного транспорта.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Проблемы горожан и возможности администрации

Третий день инспекции Кан Кварчия начал со здания, где расположено домоуправление №3 администрации города Сухум. В беседе с управляющим Астамуром Матуа (был назначен на эту должность 28 октября – ред.) и. о. главы столицы просил доложить о существующих проблемах.

При этом он подчеркнул, что необходимо довести до жителей, что нужно поддерживать порядок и чистоту вокруг своих домов.

"Мы не можем подметать в каждом дворе, поддержка чистоты зависит от горожан. Они должны помочь и нам, и самим себе, поэтому в этом направлении вы должны поработать. Проведите беседы с людьми, конечно, это нелегко, но надеюсь, что граждане отнесутся с пониманием", - подчеркнул Кан Кварчия.

Также он отметил, что в силу своих возможностей домоуправление должно следить за санитарным состоянием побережья в зоне своей ответственности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Третий день инспекции Кан Кварчия начал со здания, где расположено домоуправление №3 администрации города Сухум

"Думаю, что нужно проводить субботники вместе с людьми, которые проживают на вашей территории, это мы с вами обсудим подробнее позже", - сказал и. о. главы администрации Сухума.

В ответ Астамур Матуа отметил, какие первоочередные задачи нужно решить в подведомственном ему домоуправлении №3.

"На пересечении улиц Джонуа и Ардзинба дорожное полотно в очень плохом состоянии. Движение автомобилей, особенно в утреннее время очень затруднено, также на пересечении улиц Имама Шамиля и Аиааира состояние дороги плохое", - подчеркнул Матуа.

Кроме того, он посетовал на плохую дорогу, ведущую к молочному заводу.

"С выпадением осадков дорога на этом участке становится все хуже", - сказал управляющий домоуправлением №3.

Кан Кварчия поручил специалистам взять на заметку для последующего восстановления дорожных покрытий.

"Если наши возможности будут позволять в будущем необходимо восстановить дорогу по улице Титова, так как те, кто едет на Маяк или в сторону Нового района, если будут передвигаться по Титова, то это разгрузит движение вокруг Центрального рынка", - подчеркнул Кан Кварчия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кан Кварчия поручил навести порядок с движением автотранспорта и убрать самовольные торговые палатки с проезжей части

Затем Астамур Матуа рассказал о домах, которые требуют срочного ремонта, один из них расположен по улице Адлейба, 232, так как подтапливается подвал. Как рассказали специалисты, подтопление подвала происходит тогда, когда выходит из строя водяной насос.

И. о. главы администрации сказал, что существующие проблемы горожан постепенно будут решаться.

Ограда вокруг дома и строительный мусор

После того как встреча в домоуправлении №3 завершилась, Кан Кварчия предложил пройтись по улицам, посмотреть состояние нескольких дворов. Ему бросилось в глаза, что вокруг дома, 1 по улице Агумаа установлена ограда, которая заросла деревьями и травой.

Астамур Матуа пояснил, что за оградой раньше местные жители имели свои огороды. И. о. главы администрации сказал, что ограду следует убрать.

"Эта территория принадлежит людям, которые живут здесь, но ее надо привести в надлежащий вид, убрать ограду, может быть посадить цветы, сделать газон. Пусть местные жители не беспокоятся, мы никому не отдадим эту территорию, но сейчас забор портит внешний вид города", - подчеркнул он.

Кан Кварчия отметил, что городская администрация готова оказать помощь в разборе ограды и ее вывозе.

После он зашел во двор дома, который расположен по улице Ардзинба, 148, где лежат строительные плиты. Затем Кварчия поручил "Спецавтохозяйству" помочь жителям с вывозом плит.

Заметив в одном из многоквартирных домов пристройку, Кан Кварчия сказал, что подобные вещи недопустимы и что с такими проявлениями будут разбираться.

Вокруг рынка

Дальше путь и. о. градоначальника лежал на Центральный рынок, и первое, на что он обратил внимание, – движение автомобилей вокруг рынка. Ранее Кан Кварчия поручал навести порядок с движением автотранспорта и убрать самовольные торговые палатки с проезжей части.

"Сейчас мы наглядно видим насколько улучшилась проходимость вокруг рынка. Мы не можем ограничить стоянку людям, надо определить стороны. Обязательно должен быть свободный проезд автомобилей, не могут люди просто приехать и бросить машину где попало. Сейчас реально все хорошо, есть свободный проезд, мы должны этот порядок постоянно поддерживать", - сказал Кварчия.

После и. о. мэра заметил невзрачную вывеску и предложил торговцам заменить ее.

"Сделайте более привлекательную вывеску, так как, посмотрев на эту, к вам никто не зайдет", - отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кан Кварчия провел инспекцию в Сухуме

Проходя вокруг рынка Кан Кварчия обратил внимание на торговлю на тротуарах, которые относятся не к рынку, а к территории городского хозяйства. И. о. главного архитектора администрации столицы Светлана Шаменкова отметила, что торговать на тротуарах никто разрешения не давал.

"Мы уже не помещаемся в магазине, выходим на "пешеходку", начинаем ее застраивать незаконным способом, приводим в ненадлежащий вид. Это же наше лицо, наша культура, смотрят на это все. Я по миру много поездил, заходил специально на рынки, они там просто произведения искусства, там нет лишних запахов, нет грязи", - подчеркнул Кварчия.

Кан Кварчия выразил надежду на то, что люди будут с пониманием относиться к изменениям, которые будут постепенно проходить на Центральном рынке Сухума и вокруг него.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кан Кварчия выразил надежду на то, что люди будут с пониманием относиться к изменениям, которые будут постепенно проходить на Центральном рынке

Не обошел вниманием Кварчия и рекламные вывески на территории столичного рынка. И. о. главного архитектора администрации столицы Светлана Шаменкова сообщила, что многие развешивают рекламы без всякого на то согласия с администрацией Сухума, а те, кто размещает рекламу на остановках, получают официальное разрешение.

"Мы будем снимать всю рекламу, которая установлена самовольно, как только мы определимся с должностью главного художника, вся незаконная реклама будет снята. Моим предшественником были определены места для рекламы, надо следовать тем указаниям, которые были", - сказал Кварчия.

Кроме того, Кан Кварчия поручил "Горстрою" отремонтировать остановку общественного транспорта на Центральном рынке в направлении Маяка.