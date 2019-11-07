Гарри Дбар: журналистика от морских глубин до сельских полей

7 ноября исполнилось бы 60 лет Гарри Дбар - заслуженному журналисту Абхазии, человеку, который долгое время возглавлял Абхазское радио и создал несколько замечательных телевизионных передач для Абхазского телевидения.

Гарри Дорофеевич родился в селе Мгуыдзырхуа Гудаутского района в крестьянской семье. Он окончил среднюю школу в родном селе и в 1976 году поступил на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института.

Арифа Капба, Sputnik

Среди однокурсников в институте Гарри Дбар особенно сблизился с Отаром Лакрба, эта дружба со студенческой скамьи длилась до самых последних дней Гарри Дорофеевича.

"Я не знаю, почему, сложно это объяснить, но мы очень сблизились и подружились с Гарри, и, несмотря на то, что жизнь и обстоятельства нас иногда разлучали, наша дружба всегда побеждала", - говорит Отар Лакрба.

Еще в дни студенчества Гарри Дбар уже обладал теми важными качествами, которые потом вызывали уважение друзей и коллег – он был ответственный, исполнительный и всегда, при любых обстоятельствах доводил начатое дело до конца, даже, казалось бы, самое мелкое и незначительное.

© Foto / из архива Гарри Дбар Гарри Дбар

"Нас, студентов-филологов, как-то отправили в Татарстан, - вспоминает Отар Ночиевич, - и что, вы думаете, нас заставили там делать? Укладывать бордюры, да-да, именно укладывать бордюры. Мы все спешили справиться с этим как можно скорее и с нетерпением ждали, когда же перерыв на обед. Все, но не Гарри. Я ему говорил: "Ну, что ты, мол, возишься, уже можно и заканчивать, но он пока все ровно, как положено, не сделал бы, не уложил все ровно и хорошо, работу не оставлял".

В 1978 году Гарри Дбар в числе нескольких других студентов филфака, среди которых были, к примеру, Зураб Аргун и Екатерина Бебия, был переведен на факультет журналистики в Тбилисский государственный университет. Это было время открытия в Абхазии национального телевидения и потому были востребованы квалифицированные абхазские кадры.

Дойти до самой сути

После Тбилиси Гарри Дорофеевич Дбар вернулся в Абхазию и в 22 года стал корреспондентом на Абхазском радио, а потом и старшим редактором. Вместе с ним на радио работал и его еще университетский товарищ Отар Лакрба.

© Foto / из архива Гарри Дбар Гарри Дбар

"Мы, тогда еще молодые журналисты, учились у наших старших коллег, таких как Артем Амкуаб, Константин Герхелия, Владимир Хашба, перенимали у них опыт", - вспоминает Лакрба .

По его словам, даже в самом начале профессионального пути Гарри Дбар уже обладал одним из ценнейших качеств для любого журналиста – он умел скрупулезно изучать темы, исследовать их, что называется, доходил до самой сути.

"Он до тончайших деталей вникал в суть материала, в суть каждой темы, и выдавал в эфир высококачественный продукт. Он был убежден, журналист должен быть точен и понятен. Все, что он хочет донести слушателю и зрителю должно быть изложено максимально просто и ясно", - рассказывает Отар Лакрба.

Большую часть профессиональной жизни Гарри Дбар посвятил Абхазскому радио, которое он возглавлял с 2005 года до конца жизни. Его безмерно любили и уважали все подчиненные, к которым, впрочем, сам он относился не как к подчиненным, а как к младшим коллегам и друзьям, многих по-отечески опекал.

"Переживал за каждого из своих сотрудников, - отмечает Лакрба, - стоило, например, кому-то немного задержаться на задании, он начинал звонить, справляться, все ли в порядке".

Подводный эфир

Гарри Дбар также ярко проявил себя и в тележурналистике, создав для Абхазского телевидения ряд блестящих телевизионных проектов, которые остались в памяти людей и сейчас находятся в архиве национального ТВ. Так, именно Гарри Дбар вместе с оператором Ахрой Акаба совершили первую в истории отечественного телевидения подводную съемку.

"Эта съемка, которую они сделали для передачи "Ажвеипшаа" произвела в те времена настоящий фурор. Все говорили, ну надо же, до чего дошло наше национальное телевидение, какой техникой оно обладает, что уже в морских глубинах снимают, а на самом деле, это они сделали своими руками такой водонепроницаемый блок для камеры", - вспоминает Отар Лакрба.

Другая авторская передача Гарри Дбар "Адзыхь" до сих пор идет в эфире Абхазского телевидения. Как и тогда, и сейчас она посвящена жизни на селе, народным умельцам, народному промыслу, особенностям сбора урожая, секретам виноградарства, словом, всему тому, чем живет и дышит абхазское село.

"Эта передача была очень востребована у зрителей, - говорит Лакрба, - нас очень часто просили повторить тот или иной выпуск, причем просили не только жители сел, но и горожане. Я по возможности всегда был рад сопровождать Гарри на съемках, и он порой со мной ездил. Среди многих его прекрасных качеств я бы хотел еще выделить его спокойный, добрый нрав. Если я по натуре человек эмоциональный, вспыльчивый, то он всегда был уравновешен и умел успокоить меня и убедить в том, что надо держать себя в руках".

© Foto / из архива Гарри Дбар Коллектив АГТРК

Помимо этих проектов, Гарри Дбар организовывал съемки в горах Абхазии, принимал активное участие в разработке и создании утренней передачи. Дважды его заслуги в профессии отмечались премией Союза журналистов Абхазии, а также он был удостоен государственной награды "Ахьдз-Апша".

Гарри Дбар не стало в мае 2012 года в возрасте 53 лет. Его с огромной теплотой вспоминают коллеги и друзья, особенно на Абхазском радио, где во многих кабинетах он еще смотрит с фотографий своим добрым, согревающим взглядом.

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