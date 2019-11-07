Ушел из жизни поэт и прозаик Георгий Гублиа

Георгий Гублиа – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в развитие художественной литературы и воспитание подрастающего поколения.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Писатель, лауреат литературной премии имени Дмитрия Гулиа Георгий Гублиа скончался на 92-м году жизни в среду 6 ноября, рассказал в интервью радио Sputnik член Союза писателей Абхазии Терент Чаниа.

Георгий Гублиа родился 15 мая 1928 года в селе Куланырхуа. После окончания местной школы он поступил в Тбилисский государственный университет на факультет филологии, а в 1954 году стал преподавателем кафедры филологии в Сухумском педагогическом институте. Одним из первых его учеников был и писатель Терент Чаниа.

"Он обучал нас абхазскому фольклору, был молодым, энергичным и признался нам, что у него нет опыта преподавания, но совместными усилиями мы сможем многого добиться. С тех пор он относился к нам не как к ученикам, а считал нас друзьями. Вместе с ним мы объезжали абхазские села для сбора научной информации", - поделился воспоминаниями писатель.

По словам Чаниа, на творчество Гублиа во многом повлияли сталинские репрессии в Абхазии. Будучи ребенком, он был свидетелем того, как его отца обвинили в предательстве и депортировали как врага государства. События тех времен описаны писателем в одном из его самых известных произведений, романе "Боль земли".

Публиковать свои произведения Гублиа начал в 1950 году. Кандидат филологических наук, доцент Абхазского государственного университета Георгий Гублиа работал главным редактором литературного журнала "Алашара" и директором книжного издательства "Алашара".

Георгий Гублиа — автор полюбившихся читателям произведений, таких как романы "Предназначенная судьбой", "Последний выстрел" и стихотворения "Жди меня", ставшего одним из самых популярных произведений в национальной литературе.

В 2013 году Георгий Гублиа был награжден орденом "Ахьдз-апша" III степени за вклад в развитие художественной литературы и воспитание подрастающего поколения.