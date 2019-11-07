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Сбор мандаринов в Абхазии

Экспорт цитрусовых из Абхазии на 50% меньше, чем в 2018 году

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Государственным таможенным комитетом Абхазии прогнозируется объем экспорта мандаринов на 2019 год в размере 20 тысяч тонн. Средняя стоимость мандаринов на сегодняшний день - от 22 рублей до 25 рублей.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Ввоз в Россию мандаринов из Абхазии через многосторонний пункт пропуска "Адлер" в Сочи сократился в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Сочинская таможня.

Уточняется, что на российско-абхазской границе идет "мандариновый сезон". Первые партии главных новогодних цитрусовых стали ввозить из соседней республики в начале октября. На сегодняшний день оформлено около 150 тонн плодов. В сутки таможенники оформляют в среднем до десяти тонн цитрусовых.

"В этом году наблюдается снижение роста товаропотока мандаринов из соседнего государства. В прошлом году за аналогичный период сельскохозяйственного сезона было оформлено около 300 тонн цитрусовых. В сутки оформлялось в среднем до 20 тонн мандаринов", - говорится в сообщении.

© Видео Sputnik Абхазия
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В ведомстве подчеркивают, что поскольку цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль такого груза проводится в приоритетном порядке, в максимально короткие сроки.

Отмечается, что в 2018 году по итогам "мандаринового сезона" с октября по февраль было оформлено около 37 тысяч тонн цитрусовых.

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Теги:
мандарины


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