По дедовским рецептам: армяне Абхазии отметили праздник "Амшен"

Баран на вертеле, хапама, долма, турша - лишь малая часть разнообразия национальных блюд, представленных в павильонах на празднике "Амшен" в селе Яштуха, где гости мероприятия могли познакомиться с армянской культурой, танцами, предметами быта и различных ремесел.

Праздник амшенских армян прошел в Абхазии четвертый раз. На это событие, как и в прошлые годы, съехались представители армянской общины и гости мероприятия со всей республики.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Традиционный праздник

Каждый год амшенские армяне проводят традиционный праздник в разных местах, в прошлом году народные гуляния прошли в селе Махадыр, в этом выбор пал на село Яштуха Сухумского района.

Проведение "Амшена" изначально было намечено на 1 ноября, но из-за погоды перенесли на седьмое число. Организаторы не прогадали, на улице было тепло и солнечно. Все были настроены на веселье и гастрономическое удовольствие. В том, что праздник пройдет успешно, сомнений не было.

Однако недавно прошедшие осадки стали причиной того, что во дворе яштухской школы появилась грязь, которую пришлось месить гостям "Амшена", особенные неудобства испытали дамы, которые пришли на высоких каблуках. Но это не испортило атмосферу праздника, все были в приподнятом настроении.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник "Амшен" в селе Яштуха

Праздник собрал не только амшенских армян, сюда пришли жители разных национальностей, были и туристы, которые с интересом знакомились с культурой армян.

При входе во двор школы, можно было ощутить запах костра и мяса, это была баранина, которую жарили на вертеле. "Амшен" напомнил традиционный праздник "Лыхнашта" и "Мыкуашта", по периметру стояли павильоны, в которых каждый район Абхазии представлял свою кухню.

"Это дедовский метод приготовления баранины, раньше, конечно, применяли деревянные предметы, сейчас железные, но баранину на вертеле амшенские армяне готовили на праздники", - поделился Мугудж Калешян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник "Амшен" в селе Яштуха

Помимо барана на вертеле, в павильонах было большое разнообразие блюд амшенских армян, среди них знаменитая долма, кукурузный хлеб и хапама.

"Хапама готовится таким образом - в тыкву укладывается рис с сухофруктами и потом запекается в духовке, это очень вкусно. Долма делается из капустных листьев и листьев винограда, туда нужно добавить побольше мяса, и, конечно, турша, у нас традиционно подают на стол это блюдо", - рассказала Жанна Аветисян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник "Амшен" в селе Яштуха

Кроме того, на празднике были выставлены предметы быта амшенских армян, которые хранятся в семьях. Это и старинная прялка, утюг, различные разновидности кастрюль и многое другое.

Праздник единства

Организатор праздника, председатель армянской общины Гагрского района Хачик Миносян отметил, что праздник "Амшен" проводится в четвертый раз, он направлен на продвижение быта и культуры армян, проживающих в Абхазии.

"Мы называем его праздником урожая и дружбы, мы хотим сказать, что мы знаем, как было трудно нашим предкам, когда приезжали на эту святую землю. У нас в программе есть абхазские песни и танцы, мы должны вместе решать те проблемы, которые стоят перед нами. Наша задача – показать подрастающему поколению, чем занимались наши предки, какие предметы быта привезли на эту землю", - подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник "Амшен" в селе Яштуха

Помимо того, что в празднике принимали участие все районы республики, на "Амшен" приехали гости из Лазаревского района Сочи.

Организаторы "Амшена" предусмотрели и концерт, на котором исполнялись как армянские песни и танцы, так и абхазские, что подразумевает единство абхазского и армянского народа.

Перед началом выступлений участников праздника и гостей поприветствовал вице-президент республики Аслан Барциц.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник "Амшен" в селе Яштуха

"Дорогие друзья, приветствую всех участников, организаторов и гостей ежегодного традиционного праздника урожая "Амшен". Сегодняшний праздник дает возможность ознакомиться с традиционной кухней, бытом и ремеслами амшенских армян", - подчеркнул вице-президент страны.

Ведущим праздничного концерта был выходец из Абхазии, режиссер Ашот Кещян, родной брат знаменитого актера Арарата Кещяна.

"Я - часть Абхазии, а Абхазия - часть меня, я очень рад любым начинаниям подобного рода. Когда мне представилась возможность прикоснуться к этому мероприятию, с удовольствием согласился. Мы и в прошлом году вели концерт, хочу, чтобы каждый концерт был лучше предыдущего", - рассказал он.

По словам Кещяна, очень важно, что "Амшен" проходит в разных селах.

"Мой дед по отцу Ашот, его дед Ованес вместе с отцом ушли из западной Арм

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник "Амшен" в селе Яштуха

ении в Новороссийск на пароходе. Побыв там некоторое время, они ушли в местечко, которое расположено в Абхазии выше Сальмы", - отметил Кещян.

Отец Ашота Кещяна перебрался в Гагру. Переехав в Москву, Арарат стал актером, а Ашот режиссером и актером. Свою режиссерскую дипломную работу "Алхас и Джульетта" Ашот Кещян снимал в Абхазии, а эпизод фильма в селе Яштуха.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник "Амшен" в селе Яштуха

На сцену вышли хореографические и вокальные коллективы Абхазии, а также чемпион высшей лиги КВН команда "Армянский двор".