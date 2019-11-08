В память о героях: в Гале открыт мемориал погибшим милиционерам

На церемонии присутствовал министр внутренних дел Гарри Аршба, сотрудники МВД республики Абхазия, ветераны службы, представители силовых ведомств, администрации и общественности района, родные и близкие героев.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Накануне профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел состоялось открытие мемориала, посвященного памяти погибших сотрудников милиции отдела внутренних дел по Галскому району, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

К присутствующим обратился Гарри Аршба:

"Сегодня мы открываем мемориал в честь наших боевых товарищей. Это люди, которые отдали жизнь во имя законности и правопорядка, светлого будущего нашего государства. На подвигах наших ребят воспитывается уже не одно поколение молодых офицеров".

Министр поблагодарил всех, кто участвовал в создании этого мемориала, и выразил уверенность, что нынешнее поколение сотрудников милиции будет чтить традиции и с честью нести службу.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов погибли 42 сотрудника МВД. В послевоенное время сотрудники милиции поочередно сформированными группами направлялись на абхазо-грузинскую границу. В это время погибли 64 сотрудника милиции, из них 32 сотрудника ОВД по Галскому району, которые несли службу, защищая гражданское население от преступных посягательств.

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