Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 ноября, погоду в Абхазии будет определять антициклон и смена воздушных масс. Переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7°С +12°С, днем +17°С +22°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное.
Относительная влажность воздуха 60-80%.