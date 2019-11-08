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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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Sputnik Абхазия

Средняя температура воздуха в выходные дни в Абхазии достигнет + 18…23°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik.  В выходные дни, 9 и 10 ноября, погоду в Абхазии будет определять антициклон и смена воздушных масс. Переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +7°С +12°С, днем +17°С +22°С.

Температура морской воды +19°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 60-80%.



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