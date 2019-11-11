Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 ноября

Во вторник 12 ноября погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует антициклон и теплая масса воздуха с юго-запада. Небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 2-5 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +16°С +21°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное.
Относительная влажность воздуха 60-80%.