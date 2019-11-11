Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 ноября

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По следам инспекций: как в Сухуме выполняют поручения Кана Кварчия Как выполняются поручения исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия, над чем сейчас работают коммунальные службы столицы и что им еще предстоит сделать, в материале Sputnik Абхазия. 234

Заряд солнцем и плата по счетам: как Абхазии сэкономить электроэнергию 11 ноября в мире отмечают Международный день энергосбережения. О том, когда в Абхазии начнут экономить электричество и что для этого нужно сделать, Sputnik Абхазия рассказал глава филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба. 262