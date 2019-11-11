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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 ноября

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Во вторник 12 ноября в республике днем столбик термометра поднимется до +21°С, сообщают метеорологи.

Во вторник 12 ноября погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует антициклон и теплая масса воздуха с юго-запада. Небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 2-5 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +16°С +21°С.

Температура морской воды +19°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 60-80%.



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