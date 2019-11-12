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Президент Абхазии назначил начальников госуправлений

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Рауль Хаджимба подписал указ о начальниках государственных управлений, инспекций и служб Республики Абхазия.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал 12 ноября ряд указов о назначении председателей государственных комитетов, сообщает сайт главы государства.

В тексте указа говорится:

"Назначить:

Ахуба Адамыра Мироновича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;

Агрба Тимура Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству;

Ашхацава Анзора Николаевича – начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;

Гвинджия Романа Хакибеевича – начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия;

Габлия Робестана Ивановича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;

Миквабия Игоря Владимировича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

Читанава Савелия Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;

Джопуа Романа Владимировича – начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия;

Джинджия Аркадия Чичиковича – начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений".

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