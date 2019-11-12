Президент Абхазии назначил начальников госуправлений

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал 12 ноября ряд указов о назначении председателей государственных комитетов, сообщает сайт главы государства.
В тексте указа говорится:
"Назначить:
Ахуба Адамыра Мироновича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
Агрба Тимура Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству;
Ашхацава Анзора Николаевича – начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;
Гвинджия Романа Хакибеевича – начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия;
Габлия Робестана Ивановича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;
Миквабия Игоря Владимировича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Читанава Савелия Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;
Джопуа Романа Владимировича – начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия;
Джинджия Аркадия Чичиковича – начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений".
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