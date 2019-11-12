Президент Абхазии назначил начальников госуправлений

В некоторых районах столицы будет прекращена подача воды в связи с заменой участка водопровода по адресу: улица Акиртава, 30.

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в октябре 2019 года сотрудники ГАИ Абхазии составили три тысячи 797 протоколов, 212 из которых за езду в нетрезвом состоянии.