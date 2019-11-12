Назначен новый глава ЦСИ при президенте Абхазии

Возглавлявший Центр стратегических исследований с 2006 года Олег Дамениа был отправлен в отставку президентом 12 ноября. Дамениа руководил организацией 13 лет, с момента основания ЦСИ.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 ноября подписал указ о назначении Гиви Габния директором Центра стратегических исследований при президенте Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Гиви Габния родился 6 февраля 1971 года. В 1995 году с отличием окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "правоведение".

С декабря 1992 года по август 1997 – юрист отдела внешних сношений и права Комитета общества Красного Креста и Красного Полумесяца Республики Абхазия.

С 2000 года – преподаватель кафедры уголовного и гражданского права юридического факультета Абхазского государственного университета.

С 2003 года – преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического факультета АГУ.

С 2013 года – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического факультета АГУ.

С марта 2017 года по настоящее время – заместитель руководителя Администрации президента Абхазии.

Бывший руководитель ЦСИ Олег Дамениа освобожден от занимаемой должности. Дамениа – кандидат философских наук, видный общественно-политический деятель Абхазии, он является одним из авторов известного "Абхазского письма 130-ти" (1977 г.). В 1992–1996 годы Олег Дамениа был депутатом Парламента Абхазии. Он руководил Центром стратегических исследований с 2006 года.

Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия занимается научно-исследовательской работой по исследованию проблем и перспектив национальной экономики, анализу геополитического положения Абхазии, изучением социокультурных процессов.

В Центре работают 13 человек, включая 10 научных сотрудников, двое из них имеют степень доктора наук, четверо – кандидаты наук.

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