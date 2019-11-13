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Не облепиха, а лох: какая красная ягода созревает осенью в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Местное население предпочитает узнавать в этой ягоде облепиху, возможно, потому, что так благозвучнее. Sputnik Абхазия рассказывает, как на самом деле называется всеми любимая красная ягода с кислинкой.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Лох многоцветковый садовой формы произрастает в Абхазии с 50-х годов прошлого века, именно его зачастую местное население путает с облепихой, рассказал в интервью Sputnik заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии Сергей Бебия.

Красная облепиха – шефердия – в Абхазии практически не встречается, но она тоже относится к семейству лоховых, подчеркнул он.

"Шефердия бывает трех видов, и все они из Северной Америки, но она мало пригодная, ее плоды мелкие и практически несъедобные. Эти кустарники из одного семейства – лоховые", - говорит ученый.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Лох многоцветковый

Лох многоцветковый имеет японское происхождение, в Абхазию он попал из России примерно в 50-х годах прошлого века.

"Это очень морозостойкое растение, оно появилось сначала в России, откуда его завезли к нам. У нас в коллекционных посадках  лох многоцветковый есть в Сухумском ботаническом саду", - отметил Бебия.

Кустарник хорошо размножается, его можно встретить во многих местах Абхазии. К тому же семена растения съедобные и многими любимы.

"Лоховые содержат много витаминов, из него делают варенье, помимо людей, семена растения с удовольствием едят птицы", - подчеркнул заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии.    

Облепиха хоть и редко, но тоже встречается в Абхазии, она растет в устье реки Бзыбь.

"Недалеко от бзыбского моста произрастают кустарники серебристого цвета, это облепиха, которая плодоносит в этом месте. Она входит в местную флору", - заметил он.

Однако собрать облепиху очень сложно, потому что у этого кустарника много колючек, рассказал Сергей Бебия.

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