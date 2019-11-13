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Харитон Агрба

Боксер из Абхазии Харитон Агрба прошел в полуфинал Чемпионата России

© Foto/ АНО "Олимпийский Канал"
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Чемпионат России по боксу среди взрослых, в котором участвует боксер из Абхазии Харитон Агрба, проходит с 12 по 16 ноября в Самаре.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Боксер из Абхазии Харитон Агрба прошел в полуфинал Чемпионата России, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации бокса республики Альберт Карди оглы.

"Только что закончился четвертьфинальный бой в весовой категории 69 килограммов, где Харитон победил решением судей по очкам. Его соперником был боксер из Белгородской области Сергей Собылинский. Дальше Харитону предстоит бой в полуфинале Чемпионата 15 ноября ", - отметил Карди оглы.

Победители Чемпионата России по боксу поедут в Лондон на Европейские игры, победа на которых даст спортсменам право участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Харитон Агрба – член Национальной сборной России, серебряный призер Кубка мира по боксу, который проходил в Кельне в апреле 2019 года. Обладатель серебряной медали Европейских игр, проходивший в Минске в июне этого года. Двукратный чемпион мира по боксу среди студентов. В сентябре 2019 года он победил в чемпионате Министерства внутренних дел России, проходивший в Красноярске.

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