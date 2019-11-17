Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 ноября

В понедельник 18 ноября в Республике Абхазия днем столбик термометра поднимется до +18°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. В понедельник, 18 ноября погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон, сохранится малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление повышенное, 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды слабое.

Относительная влажность воздуха 60-80%.