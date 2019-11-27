Прогноз погоды на четверг 28 ноября

В четверг в республике облачная погода, временами дождь с грозой, местами возможно образование тумана.

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. В четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует холодный атмосферный фронт Средиземноморского циклона, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Облачная погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, туман.

Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды + 16°С.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.