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Прогноз погоды на четверг 28 ноября

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (260)
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Sputnik Абхазия
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В четверг в республике облачная погода, временами дождь с грозой, местами возможно образование тумана.

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. В четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует холодный атмосферный фронт Средиземноморского циклона, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Облачная погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, туман.  

Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С,  днем от +10°С  до +15°С.

Температура морской воды + 16°С.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (260)


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