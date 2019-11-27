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Тяжело раненную при стрельбе в Сухуме посетили вице-президент и глава Минздрава

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Стрельба на набережной Сухума (15)
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Доминика Акиртава получила тяжелое пулевое ранение в голову при обстреле неизвестными посетителей ресторана "Сан-Ремо" в пятницу 22 ноября. Состояние девушки остается крайне тяжелым.

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц и министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия по поручению президента посетили тяжело раненную при стрельбе на набережной Сухума Доминику Акиртава, об этом сообщает пресс-служба ведомства республики.

Чиновники поручили руководству Центральной республиканской больницы и РУП "Абхазфармации" оперативно реагировать на все потребности по поддержанию жизнедеятельности Доминики Акиртава.

Врачи ЦРБ в понедельник провели пресс-конференцию, на которой рассказали о состоянии здоровья пострадавшей. По словам медиков, хирургическое вмешательство невозможно, Доминика Акиртава находится в коме третьей степени. Более того, абхазские медики отправили рентгеновские снимки пациентки, выписки из истории ее болезни российским коллегам, которые ответили, что в такой ситуации они ничем помочь не могут.

© Sputnik
Врачи рассказали о состоянии раненной в Сухуме Доминики Акиртава

Днем в пятницу в Сухуме не менее четырех неизвестных в масках устроили стрельбу из автомата в сторону ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров. В городе был объявлен план "Перехват".

В результате происшествия двое погибли, Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума, в том числе Доминика Аристава.

В ЦРБ также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизням не угрожает опасность. 

С места преступления изъяты образцы крови и более 80 стреляных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и 5 гильз от пистолета неустановленного образца. Позже оперативниками был обнаружен горящий автомобиль марки "Тойота Марк-2" белого цвета на заброшенной территории депо железнодорожного вокзала в Сухуме. Из салона автомобиля были изъяты четыре "Калашникова".

В субботу 23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.

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Стрельба на набережной Сухума (15)


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