Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 ноября

В пятницу в республике средняя дневная температура достигнет +17°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В пятницу 29 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью - туман, днем преимущественно без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1 - 6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +16°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.