22:00 28 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.10
  • EUR70.57
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 ноября

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (260)
123 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images//102890/18/1028901856.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191128/1028902765/Prognoz-pogody-na-pyatnitsu-29-noyabrya.html

В пятницу в республике средняя дневная температура достигнет +17°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В пятницу 29 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью - туман, днем преимущественно без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1 - 6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С,  днем от +12°С  до +17°С.

Температура морской воды +16°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (260)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Цифровая елка Sputnik стала частью новогоднего убранства ГУМа
Мозаика прошлого: что осталось от панно на здании "Сухумприбора"
Лесные пожары в Абхазии: масштабы и тушение
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться