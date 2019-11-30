Джаз и рассказы об Абхазии: в обители души Владимира Делба

Под джазовые композиции знакомили гостей московского литературного вечера "Мост в обитель души" с Абхазией и творчеством писателя Владимира Делба.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Анжелика Бения. Творческий вечер писателя Владимира Делба "Мост в обитель души" прошел в Москве в пятницу 29 ноября.

По образованию Владимир Делба художник. Его графические работы публиковались, начиная с 1965 года, в абхазских газетах и журналах. Многие годы Делба оформлял книги и обложки журналов. Будучи членом объединенного комитета художников-графиков, он сотрудничал в качестве иллюстратора с рядом книжных издательств и СМИ, иллюстрировал произведения известных российских литераторов.

Но на творческом вечере в Москве не было его картин, и на встрече он был представлен не как художник. В наши дни Делба публикуется в качестве прозаика, поэта, эссеиста в различных СМИ Абхазии, Москвы и США. Владимир Делба сегодня член Ассоциации писателей Абхазии, Союза литераторов России, Союза писателей ХХI века и автор многих книг и сборников.

Творческий вечер писателя был связан с презентацией его сборника прозаических произведений "Звездная пыль моих воспоминаний", который попал в этом году в короткий список на получение премии имени Фазиля Искандера.

Один из текстов сборника, отрывок которого был зачитан на вечере, насквозь пронизан музыкой. Название книги, как отметил автор, связано с дорогой его сердцу джазовой композицией "Stardust". Герой рассказа, любуясь южной приморской ночью, так хочет услышать созвучную его состоянию музыку, и "…загадочная живая темнота наполняется звуками музыки".

"Сначала аккорды звучат негромко, несмело, падая с высоты, как первые капли неожиданно начавшегося, но долгожданного дождя. Часть звуков, как и вода, растворяются в ночном душном воздухе, не достигнув иссушенных дневной жарой асфальта и листвы деревьев. Но и они, не воспринимаемые пока как цельная музыкальная композиция, будят неясные чувства, заставляя замирать в ожидании какого-то космического наслаждения..."

Читая отрывки из своих рассказов под джазовые композиции, Владимир Делба вместе с гостями вечера размышлял о том, как воздействуют на жизнь человеческую музыка, любовь и слова. Писатель, делясь воспоминаниями, окунул слушателей в свою далекую юность, рассказал о своих первых литературных опытах и о друзьях, которые подвигли его писать.

На вечере в московской библиотеке имени Антуана де Сент-Экзюпери собрались родственники и друзья писателя, представители писательского общества, представители абхазской диаспоры и многие другие. Участники встречи делились отзывами на книги "Сухумский стереоскоп", "Амра, галеон юности моей", "Апсны, обитель души моей" и на стихи. Многими было отмечено, что искренние проза и стихи Владимира Делба легко вовлекают в атмосферу прошлых лет, знакомят с неповторимым духом и ароматом старого Сухума.

Об Абхазии, о связях и взаимопроникновении культур народов России и Абхазии гостям рассказывал доктор исторических наук Юрий Анчабадзе:

"Абхазская литература развивалась под влиянием русских литературных традиций. Я не про сюжетику и тому подобное, а про общемировоззренческую, метафизическую основу. Интерес к человеку простому мы видим как у русских, так и у абхазских писателей. Многое роднит эти литературы, благодаря чему абхазским писателям легко выразиться на русском языке. Для нас дружба с Россией – часть нашей идентичности, наш ресурс, который мы предлагаем миру, потому что мы во многом основываемся на тех богатствах, которые дала русская культура. Русскоязычная абхазская литература тоже наш ресурс, Владимир Михайлович его яркий представитель", – выступая, отметил историк.

Для знакомства с культурой Абхазии на вечере были представлены предметы быта абхазов, куклы в традиционных абхазских нарядах, отдельно абхазская национальная одежда, в которой можно было сфотографироваться.

Музыкальную часть вечера украсили молодые абхазские исполнительницы и друзья Делба, под гитару исполнившие композиции на его стихи.

Владимир Делба родился 24 мая 1946 года, в Сухуме. В сотрудничестве с Министерством культуры России издает тематические серии книг. В серию "Визитка литератора" в 2014 году вошла книга "Тетрис. Синестезия в стиле стакатто-джаз2, в серию "Госстипендиат" в 2017 году – книга "Девятое мая".

Писатель публикуется в СМИ Абхазии, России и США, в журналах "Искусство Абхазии", "Дружба народов", "Журнал поэтов", "ФлоридаРус", альманахах "Акуа-Сухум", "Словесность", "ЛиФФт", "Российский колокол", в газетах "Республика Абхазия", "Эхо Абхазии", "Литературные известия", "Поэтоград".

Владимир Делба – автор книг "Сухумский стереоскоп" (2012), "Амра, галеон юности моей" (2013), "Тетрис. Синестезия в стиле стакатто-джаз" (2014) "Апсны, обитель души моей" (2015) и многих других.

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