17:41 01 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.08
  • EUR70.55
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 декабря

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (263)
106 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images//102712/36/1027123676.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191201/1028920751/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-2-dekabrya.html

В понедельник в республике средняя дневная температура опустится до +10°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. В понедельник 2 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны слабые осадки,  туман, днем преимущественно без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С,  днем от +5°С до +10°С.

Температура морской воды +15°С.

Относительная влажность воздуха 50-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (263)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Sputnik осени: президентская "гонка", новый урожай и музыкальные фестивали
Как "Красная машина" сделала хоккей всенародно любимым спортом в России
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться