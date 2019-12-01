Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 декабря

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. В понедельник 2 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны слабые осадки, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +15°С.
Относительная влажность воздуха 50-80%.