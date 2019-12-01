Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 декабря

В понедельник в республике средняя дневная температура опустится до +10°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. В понедельник 2 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны слабые осадки, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +5°С до +10°С.

Температура морской воды +15°С.

Относительная влажность воздуха 50-80%.