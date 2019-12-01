Спектали, выставка и вечер памяти: афиша Абхазии со 2 по 8 декабря

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий со 2 по 8 декабря.

"Человек и джентльмен" и "Белая скала" в Молодежном театре, фотовыставка, посвященная Фазилю Искандеру в ЦВЗ, "Дом Бернарды Альбы" в Абхазском драмтеатре, моноспектакль в РУСДРАМе и вечер памяти Сарии Лакоба - что посмотреть и куда сходить в Абхазии на будущей неделе.

Саиия Кварацхелия, Sputnik

Абхазский государственный Молодежный театр (Сухум, ул. Пушкина, 1)

Молодежный театр 2 декабря в 18:30 покажет спектакль "Человек и джентльмен". Актеры с юмором подходят к человеческим порокам и отражают современные реалии.

А 3 декабря, в 14:00, Молодежка покажет моноспектакль "Белая скала". История любви и боли в интересной интерпретации режиссера-постановщика.

Абхазский Государственный драматический театр имени Самсона Чанба (Сухум, ул. Пушкина, 1)

5 декабря в 19:00 актеры Абхазского государственного драматического театра сыграют в полюбившемся абхазскому зрителю спектакле "Дом Бернарды Альбы" режиссера Мадины Аргун. История, рассказанная Федерико Гарсиа Лоркой, повествует о таких извечных величинах бытия, как власть и угнетение, тюрьма и свобода, страсть и соперничество, жизнь и смерть.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

РУСДРАМ (Сухум, проспект Леона, 8)

В Русском театре драмы имени Искандера 3 декабря, в 19:00, покажут спектакль "Хаджи-Мурат" режиссера Адгура Кове.

Знаменитая история предстанет перед зрителем с нового ракурса: эмоции актеров передаются не только через диалоги, но и с помощью пластики, образов и метафор.

Постановка режиссера Адгура Кове покорила сердца не только абхазских, но и российских зрителей. Спектакль был представлен на фестивалях "Толстой" в Ясной Поляне и "Соотечественники" в Саранске.

5 декабря в РУСДРАМе пройдет вечер памяти Сарии Лакоба. Мероприятие организовано совместно с Историко-мемориальным музеем Н.А. Лакоба и Министерством культуры Республики Абхазия.

6 декабря в 19:00 в арт-фойе театра состоится моноспектакль "Самый счастливый день" по прозе Виктории Токаревой. Действующие лица - актриса Ирина Делба и вокальный исполнитель Ариана Мамацева.

А уже 7 декабря на сцене РУСДРАМа покажут детскую постановку "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком". Режиссер Джамбул Жордания создал спектакль по мотивам абхазских сказок.

© Foto/ Ираклий Хинтба "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком"

ЦВЗ (Сухум, ул. Лакоба, 31)

В Центральном выставочном зале Сухума продолжается фотовыставка, посвященная Фазилю Искандеру "Фазиль и его окрестности", которая открылась в рамках V Международного фестиваля "Стоянка человека".

Авторы экспозиции собрали порядка 50 фотографий писателя.

Многие кадры никто еще даже не видел. Это не парадные фотографии, а кадры, на которых, Искандера застали врасплох - сняли неожиданно.