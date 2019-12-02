Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели погода на Черноморском побережье Абхазии будет относительно устойчивая, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. В понедельник и во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В среду ожидается умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, гроза, в возвышенностях и предгорных районах дождь со снегом, в горах – снег, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +8°С +13°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.