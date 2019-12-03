Нашли и уничтожили: российские саперы очистили полигоны в Абхазии

Неразорвавшиеся боеприпасы остаются на полигонах после тактических и специальных учений, боевых стрельб и выполнения упражнений контрольных стрельб военнослужащими.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Саперы российской военной базы Южного военного округа очистили полигоны Цабал и Нагвалоу от взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В ходе работ военнослужащие использовали современные средства обнаружения и защиты, в том числе неконтактные искатели взрывных устройств "Коршун", селективные переносные индукционные металлоискатели "ИМПС", а также защитные костюмы сапера ОВР "Сокол", - говорится в сообщении.

Общая площадь территории, которую обследовали саперы, - около 12 гектаров, из которых большая часть находится в труднодоступной горно-лесистой местности.

Найденные взрывоопасные предметы уничтожались саперами на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом.

Все работы проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

Мероприятия проводились в рамках подготовки учебно-тренировочных комплексов к новому периоду обучения.

С начала нового учебного года на полигонах начались занятия по предметам боевой подготовки, в том числе проведение контрольных и боевых стрельб военнослужащими из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Всего в подготовке полигонов принимали участие более 500 военнослужащих базы, было задействовано до 50 единиц специальной военной техники.

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