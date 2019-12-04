11:30 04 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.14
  • EUR71.06
Поиск

Новогоднее чудо: школьники из Абхазии побывают на Кремлевской елке

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В Абхазии
Получить короткую ссылку
385 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102894/06/1028940697.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191204/1028936977/Novogodnee-chudo-shkolniki-iz-Abkhazii-pobyvayut-na-Kremlevskoy-elke.html

Министерство просвещения Абхазии предоставляет шанс школьникам республики посетить Кремлевскую елку ежегодно с 2003 года.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Школьники Абхазии побывают на Кремлевской елке и примут участие в новогодних мероприятиях в Москве с 23 по 28 декабря, рассказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Министерства просвещения Абхазии Аслан Кутелия.

По его словам, шанс побывать в Кремле выпадет 17 школьникам из малообеспеченных семей, а также тем, кто проявляет успехи в учебе и активно участвует в школьных мероприятиях. Ребят от 10 до 13 лет выберут из всех районов Абхазии.

Девочка украшает елку
© Sputnik / Валерий Шустов
Новогодние игрушки, сосульки и избушки: как украшали елку в СССР
21

"Нужно подчеркнуть, что в этом году людей больше, чем в прошлом. Дважды один и тот же ребенок не может поехать, мы за этим тщательно следим и составляем списки", - подчеркнул пресс-секретарь.

Помимо посещения Кремлевской елки, абхазские школьники побывают в цирке Никулина на Цветном бульваре, для них будут организованы различные экскурсии.

"В Москве проводятся очень интересные и разнообразные мероприятия, связанные с празднованием Нового года, поэтому мы очень рады, что дети из Абхазии примут в них участие. Сами дети тоже в предвкушении, а по возвращении всегда полны эмоций", - сказал Кутелия.

Министерство просвещения Абхазии предоставляет шанс абхазским школьникам отпраздновать Новый год в Кремле уже 16 лет. В поездке детей сопровождают сотрудники Министерства просвещения, МВД, а также врачи.

Читайте также:

Теги:
Кремль, Новый год в Абхазии, Новый Год


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ледяное сердце Москвы: на Красной площади открылся ГУМ-каток
Срезал путь: медвежонок сбежал из Северной Осетии в Южную через Рокский тоннель
"Князь Владимир": история и характеристики лайнера
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться