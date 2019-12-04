Новогоднее чудо: школьники из Абхазии побывают на Кремлевской елке

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Школьники Абхазии побывают на Кремлевской елке и примут участие в новогодних мероприятиях в Москве с 23 по 28 декабря, рассказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Министерства просвещения Абхазии Аслан Кутелия.

По его словам, шанс побывать в Кремле выпадет 17 школьникам из малообеспеченных семей, а также тем, кто проявляет успехи в учебе и активно участвует в школьных мероприятиях. Ребят от 10 до 13 лет выберут из всех районов Абхазии.

"Нужно подчеркнуть, что в этом году людей больше, чем в прошлом. Дважды один и тот же ребенок не может поехать, мы за этим тщательно следим и составляем списки", - подчеркнул пресс-секретарь.

Помимо посещения Кремлевской елки, абхазские школьники побывают в цирке Никулина на Цветном бульваре, для них будут организованы различные экскурсии.

"В Москве проводятся очень интересные и разнообразные мероприятия, связанные с празднованием Нового года, поэтому мы очень рады, что дети из Абхазии примут в них участие. Сами дети тоже в предвкушении, а по возвращении всегда полны эмоций", - сказал Кутелия.

Министерство просвещения Абхазии предоставляет шанс абхазским школьникам отпраздновать Новый год в Кремле уже 16 лет. В поездке детей сопровождают сотрудники Министерства просвещения, МВД, а также врачи.

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