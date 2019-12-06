Елки-палки: почему запретили вырубать хвойные деревья в Абхазии

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение "О запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году" 6 декабря.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Запрет на вырубку хвойных деревьев связан со стремлением обеспечить их возобновление и сохранение, сказал в интервью Sputnik Абхазия главный лесничий Государственного управления лесного хозяйства республики Камо Мелкумов.

"На протяжении длительного послевоенного времени заготавливали пихту для школ, детских садов, различных организаций. С каждым годом приходилось уходить все дальше от дорог, потом перешли в район Псху, вывозили деревья вертолетом с лесхозной территории, но и там исчерпали возможности, где может садиться вертолет", - рассказал Мелкумов.

С течением времени возникла ситуация, при которой невозможно было продолжать вырубку хвойных, не нарушив их возобновление, говорит специалист.

"Запрет на вырубку елей и пихт действует на всей территории, нет никаких исключений", - отметил он.

Кабмин Абхазии запретил заготовку елей и пихты для проведения новогодних праздников, а также ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

"Очень многие государства, в том числе и Россия, завозит елочки в емкостях, в специальных контейнерах. В праздники елку вносят в помещение, я думаю, не без участия защитников природы такая традиция сложилась. Привозить такие растения в Абхазию можно, в контейнерах такие елки растут в течение нескольких лет, затем пересадить в естественную среду", - подчеркнул главный лесничий Государственного управления лесного хозяйства Абхазии.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Продажа елок на сухумском рынке

Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев на территории республики и их незаконной реализации.

"Каждый год лесные хозяйства, на чьих территориях есть доступ к хвойным насаждениям организуют дежурства на дорогах. Есть направления, где нет населенных пунктов, туда приходится периодически лесникам выезжать, организовывать перехватывающие посты. Что касается МВД, то в пределах городской черты, по трассам очень много работы, потому что не все возят деревья на рынок, стоят где-то на трассах", - сказал он.

При этом Мелкумов отметил, что ежегодно бывают случаи, когда жителям удается срубать хвойные и пихту.

"Такие случаи бывают, в селах не каждый может организовать выезд детишек куда-то в город, люди срубают елочки. Но многие уже перешли на искусственные елки, в основном городские жители", - подчеркнул Мелкумов.

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава отметил, что в Абхазии нет ни одного питомника хвойных.

"Давно надо создать такой питомник, где выращивались бы различные декоративные растения для озеленения города, в том числе выращивать хвойные породы для празднования Нового года", - сказал он.

© Sputnik Сария Кварацхелия Продажа елок

Что касается охраны пихтовых и хвойных, ежегодно выставляются кордоны по ущелью реки Бзыбь, на Мамзышхе и в Кодорском ущелье, это основные места, откуда новогодние елки могут попадать на рынки.

"Как правило, находятся обходные пути, на лошадях или каким-то другим способом вывозят вырубленную пихту и ели. Однако мы заблаговременно предупреждаем население о том, что это мероприятие незаконно и за него придется нести административную ответственность", - подчеркнул Читанава.

Административное наказание за вырубку хвойных деревьев предусматривает штраф в размере 1800 рублей, сообщил Савелий Читанава.

Кабинет министров рекомендовал районным администрациям и столичным властям использовать для проведения новогодних праздников искусственные елки.