Чрезмерная нагрузка: СУЭС объяснило причину отключений света в Сухуме

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Причиной отключений электроэнергии в Сухуме стало повышение нагрузок на линии электропередач, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
"Началось похолодание, эти отключения связаны с неимоверным ростом нагрузок, которые выросли в соотношении с прошлым и позапрошлым годами примерно на 20%", - объяснил Джинджолия.
Он добавил, что нагрузки повлияли на отключение нескольких фидеров (распределительных линий электропередач - ред.) и привели к обесточиванию некоторых районов столицы Абхазии.