Чрезмерная нагрузка: СУЭС объяснило причину отключений света в Сухуме

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Новый уровень: в АГУ откроют Центр обучения русскому языку Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку появится на базе педагогического факультета Абхазского Госуниверситета. 4

Валерий Бганба поздравил Виталия Мутко с днем рождения Виталий Мутко стал вице-премьером правительства России после утверждения нового состава правительства президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 года. 60