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Линии электропередач

Чрезмерная нагрузка: СУЭС объяснило причину отключений света в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191208/1028971579/Chrezmernaya-nagruzka-SUES-obyasnil-prichinu-otklyucheniya-sveta-v-Sukhume.html

Подача электроэнергии была приостановлены в некоторых районах Сухума днем в воскресенье 8 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Причиной отключений электроэнергии в Сухуме стало повышение нагрузок на линии электропередач, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

"Началось похолодание, эти отключения связаны с неимоверным ростом нагрузок, которые выросли в соотношении с прошлым и позапрошлым годами примерно на 20%", - объяснил Джинджолия.

Он добавил, что нагрузки повлияли на отключение нескольких фидеров (распределительных линий электропередач - ред.) и привели к обесточиванию некоторых районов столицы Абхазии.

Теги:
Абхазия, Сухум, СУЭС


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