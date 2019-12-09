Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели погода на Черноморском побережье Абхазии будет устойчивая, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. С 8 по 15 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами возможен дождь, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 1 - 6 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +10°С +15°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.